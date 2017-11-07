Бишкек: В аварии на трассе к аэропорту «Манас» погибли четверо

Авария произошла вечером 6 ноября. В аварии погибло четыре человека, еще один пострадал. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Машина, слетев с трассы, врезалась в дерево.

Пресс-служба МЧС сообщила, что авария произошла 6 ноября примерно в 20:00 на трассе к аэропорту «Манас» между селами Пригородное и Достук.

Погибли четыре человека, еще одного пострадавшего госпитализировали. Сейчас милиция устанавливает личности погибших.

На видео запечатлено, как автомобиль BMW, двигаясь на очень высокой скорости, после неудачного обгона теряет управление и съезжает с трассы. Водитель, не справившись с управлением, въехал в дерево.

Фото: МЧС Кыргызстана

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