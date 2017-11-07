Казахстан: Жители Астаны назвали сына в честь ЭКСПО

Семья из Астаны назвала своего сына Байдибэкспо. Он родился во время проведения международной выставки ЭКСПО.

Акимат Астаны опубликовал список имен, которые жители столицы чаще всего дают своим детям.

Также акимат выделил мальчика, которого назвали в честь международной выставки ЭКСПО, проходившей в Астане. Его имя Байдибэкспо.

«Не изменилась традиция называть детей в честь важных событий в стране. Во время проведения международной выставки ЭКСПО в РАГСе района «Есиль» зарегистрировано имя мальчика Бәйдiбэкспо» — заявили в акимате.

ЭКСПО — международная выставка и открытая площадка технических и технологических достижений мира.

В 2017 году ЭКСПО проходила в Астане. В ней приняли участие 115 стран и 18 международных организаций. На проведение выставки власти Казахстана выделили более двух миллиардов долларов.

По теме: