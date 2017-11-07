В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем на борту

В Саудовской Аравии разбился вертолет, на борту которого находился принц округа Асир и другие высокопоставленные лица.
В округе Асир, на юго-западе Саудовской Аравии возле границы с Йеменом, вечером разбился вертолет, на борту которого находились девять человек.
Как сообщает Al Jazeera, среди жертв оказались принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и заместитель губернатора округа.
Все, кто находились на борту вертолета, погибли.
Гостелевидение Саудовской Аравии подтвердило факт гибели члена королевской семьи и восьми высокопоставленных чиновников.
Сообщается, что чиновники совершали инспекционную поездку. Причина крушения вертолета пока неизвестна.
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