В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем на борту

В Саудовской Аравии разбился вертолет, на борту которого находился принц округа Асир и другие высокопоставленные лица.

В округе Асир, на юго-западе Саудовской Аравии возле границы с Йеменом, вечером разбился вертолет, на борту которого находились девять человек.

Как сообщает Al Jazeera, среди жертв оказались принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и заместитель губернатора округа.

Все, кто находились на борту вертолета, погибли.

Гостелевидение Саудовской Аравии подтвердило факт гибели члена королевской семьи и восьми высокопоставленных чиновников.

Сообщается, что чиновники совершали инспекционную поездку. Причина крушения вертолета пока неизвестна.

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