Кевин Спейси и Харви Вайнштейн лечатся от «сексуальной зависимости»

Продюсер Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси проходят курс реабилитации в клинике Meadows в Аризоне.

Спейси прибыл и начал свое лечение в клинике в конце первой недели ноября. Вайнштейн начал свой курс реабилитации раньше, в октябре.

Согласно этой программе, все свои проблемы они будут «выражать в виде искусства». С ними также будут работать специальные психологи.

Актер Кевин Спейси пройдет 45-дневную программу для лечения сексуальной зависимости, которая называется «нежный путь».

Клиника Meadows — это очень популярное место среди звезд, в ней проходили лечение Тайгер Вудс, Кейт Мосс, Селена Гомес.

Клиника специализируется на лечении различных зависимостей. Meadows утверждают, что у них «самая лучшая программа» по лечению сексуальной зависимости.

Кевина Спейси и Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах десятки актеров и актрис.

«Вайнштейнгейт» и каминг-аут Спейси

В начале октября в издании The New York Times вышла статья «Десятилетия обвинений в сексуальных домогательствах против Харви Вайнштейна».

В ней актрисы и сотрудницы кинопродюсера Харви Вайнштейна рассказали о его домогательствах.

Статья породила волну признаний — актрисы начали делиться своими историями о приставаниях влиятельного кинопродюссера.

Так, Азия Ардженто рассказала, что Вайнштейн принуждал ее заниматься с ним сексом в течение нескольких лет, а актриса Пас де ла Уэрта призналась, что в 2010 году он изнасиловал ее дважды.

Вайнштейна обвинили в приставаниях уже более 80 актрис, стажерок и помощниц. Также они рассказали, как им угрожали и запрещали говорить о домогательствах или предлагали большие суммы денег.

Деньги в обмен на молчание предложили актрисе Роуз Макгоуэн, а звезде «Игры престолов» Лене Хиди кинопродюссер посоветовал «никому и ничего не рассказывать».

О домогательствах рассказали как малоизвестные актрисы, так и звезды первой величины, такие как Анджелина Джоли и Гвинет Пелтроу. Среди не актрис, рассказавших о приставаниях кинопродюссера, была глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.

Женщины Голливуда подняли вопрос о том, что Вайнштейн не единственный, кто практикует домогательства до актрис и стажеров.

Режиссер Квентин Тарантино признал, что знал о том, что делает Вайнштейн, но не лез в то, что его не касается. Когда актер и режиссер Бен Аффлек осудил Вайнштейна, сказав, что не имел понятия о домогательствах, его поймала на лжи актриса Роуз Макгоуэн, которая рассказывала Аффлеку о приставаниях кинопродюссера.

Сам кинопродюсер продолжает отрицать, что насиловал женщин. Он настаивает, что все его сексуальные контакты произошли «по обоюдному согласию».

От Вайнштейна ушла жена, его уволили из The Weinstein Company, которую он же и основал, исключили из Американской и Британской киноакадемий. Франция лишила продюсера ордена Почетного Легиона, а его дело расследуют американские и британские полицейские и ФБР.

После истории с Вайнштейном люди стали рассказывать о приставаниях звезд первой величины.

Так, бродвейский актер Энтони Реп рассказал, что в 14 лет до него домогался 26-летний Кевин Спейси.

Спейси извинился за произошедшее, сказав, однако, что ничего не помнит, и также сделав признание в гомосексуальности.

Американское ЛГБТ сообщество осудило актера за то, что он рассказал о своей гомосексуальности в ответ на обвинения в домогательствах.

Следом за Энтони Реппом о домогательствах рассказали и другие актеры — Роберто Кавазо рассказал, что Спейси приставал к нему и к другим актерам лондонского театра «Олд Вик», устраивая импровизированные пикники прямо на сцене.

Так как о приставаниях и эксгибиционизме Спейси рассказали еще двое британцев, британская полиция начала расследование.

О приставаниях Спейси рассказали и восемь членов съемочной команды сериала «Карточный домик», режиссер Тони Монтана и сын оскароносного актера Ричарда Дрейфуса Гарри.

Из-за секс-скандала международная телевизионная академия отказалась вручать Спейси премию «Эмми».

Netflix и актерское агентство Кевина Спейси разорвали с ним контракт.

«Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве “Карточного домика” с участием Кевина Спейси. Мы также решили, что не будем продолжать работать над выпуском фильма “Гор”, в котором Кевин Спейси участвовал как актер и продюсер», — сказали в компании.

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