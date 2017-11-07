Узбекистан: Крупным мечетям разрешили читать азан через громкоговорители

В крупных мечетях Ташкента священнослужители начали читать азан через громкоговорители. Для этого имамы Узбекистана попросили разрешения у президента Шавката Мирзиёева.

Узбекские СМИ сообщают, что призывать к молитве через громкоговорители пока начали только в крупных мечетях Ташкента, Андижана и Ферганы.

Азан слышен только в 300-500 метрах от мечети, но священнослужители надеются, что им разрешат повысить громкость.

Ранее узбекские имамы обратились к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой разрешить читать азан через громкоговорители, а также позволить девушкам и женщинам носить мусульманские платки, а в школах ввести предмет религиоведения.

При президенте Исламе Каримове призывать к молитве через громкоговорители было запрещено, азан читался внутри мечетей только для пришедших помолиться прихожан.

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