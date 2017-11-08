«Нет воды — нет жизни»: Активисты вышли на митинг против добычи ископаемых на ледниках

Активисты вышли на митинг к Белому дому, выступая против принятия поправок в Водный кодекс. Поправки позволят бюджетообразующим предприятиям в «исключительных случаях» проводить разработку месторождений на ледниках.

Более 50 человек вышли на митинг к парламенту с лозунгом «Остановите уничтожение ледников». Демонстранты потребовали не принимать поправки в Водный кодекс, которые позволяют добывать ископаемые на ледниках.

По словам правозащитницы Каличи Умуралиевой, депутаты не провели общественные слушания по этому законопроекту.

«Этот законопроект противоречит интересам народа. […] Сговор идет между нашими депутатами и Кумтором. Мы должны сказать “нет” коррупции. Нет ледников — нет воды, нет воды — нет жизни», — заявила она.

Умуралиева добавила, что принятие законопроекта может иметь негативные международные последствия, потому что Кыргызстан обязался работать над сохранением ледников.

Активистка Айя Ибраимова заявила, что власти пытались принять законопроект «скрытно и быстро».

«Наши власти не уважают ни себя, ни свой народ, ни свой гимн. Они ценят только чужие деньги. […] Мы только сейчас узнаем, что этот законопроект находится уже в третьем чтении. Это делалось скрытно и быстро. Это говорит о заинтересованности властей», — сказала она.

Правозащитница Рита Карасартова считает, что принятие этих поправок приведет к коррупции и сговору между чиновниками и горнодобывающими компаниями.

«Другие страны ради сохранения своих ледников закрывают их тканью, чтобы сократить их таяние, наш народ разрушает ледники и делает всё это в рамках закона», — сказала она.

По ее словам, соседние страны также должны выступить против инициативы правительства, потому что они используют воду с ледников Кыргызстана. Правозащитница считает, что международное сообщество может ввести штрафные санкции против Кыргызстана, если будут приняты эти поправки.

«Наше государство думает только о сиюминутной выгоде, которую оно может получить, договорившись с горнорудными компаниями», — сказала она.

Само правительство предлагает принять поправки из «экономических соображений».

Поправки в Водный кодекс

Комитет парламента по аграрной политике 31 октября одобрил в третьем чтении поправки в Водный кодекс.

Поправки должны были обсуждаться депутатами на общих слушаниях, однако, по словам правозащитников, они сразу же оказались в третьем чтении. Если парламентарии одобрят их в третьем чтении, то для вступления их в силу нужна будет лишь подпись президента.

В этих поправках правительство предлагает «в исключительных случаях» разрешить «крупным налогоплательщикам и бюджетообразующим предприятиям» вести разработку месторождений, которые могут повлиять на ускорение таяния ледников или их уничтожение.

Разрешение на разработку месторождения будет приниматься на основе экспертного заключения госоргана, но не уточняется какого.

Сейчас Водный кодекс запрещает вести деятельность с использованием угля, золы, масел и других веществ, которая ускоряет таяние ледников.

Если поправки одобрят, то компания «Центерра», как бюджетообразующее предприятие, сможет вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый, которые находятся вблизи от центрального карьера золотодобывающего рудника Кумтор.

Экологи и специалисты считают, что такой подход к ледникам может привести к катастрофе.

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