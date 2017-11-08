Италия: На лодке с незаконными мигрантами найдены тела 26 девочек-подростков

Итальянские военные подобрали с тонущей лодки в Средиземном море 65 человек, после чего обнаружили тела 26 девочек-подростков. Власти страны расследуют обстоятельства смерти девочек, они могли быть жертвами сексуального насилия.

При крушении одной из лодок военные Испании обнаружили тела 26 нигериек от 14 до 18 лет.

Остальные 65 пассажиров лодки были эвакуированы и доставлены в порт Салерно. Пять из них уже допросила полиция.

Обстоятельства смерти девочек расследуются. Пока власти предполагают, что погибшие могли быть жертвами сексуального насилия, но точные данные установит судмедэкспертиза.

Итальянские военные кроме пассажиров этой лодки спасли еще более 300 человек, среди них 90 женщин, в том числе восемь беременных, а также 52 ребенка.

Все они — незаконные мигранты из Нигерии, Сенегала, Ганы, Судана и Гамбии.

По информации Международной организации по миграции, с января по ноябрь 2017 года 150 тысяч мигрантов прибыли в страны Европы через море.

Из них 2839 погибли на этом средиземноморском маршруте.

Стоимость такой поездки для одного человека составляет около 6 000 долларов.

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