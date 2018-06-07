Верховный суд сократил сроки осужденным за «захват власти» оппозиционерам

Бектур Асанов, Дастан Сарыгулов, Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков — их обвиняют в подготовке к захвату власти.

Кыргызский Верховный суд сократил сроки Бектуру Асанову, Кубанычбеку Кадырову и Эрнесту Карыбекову. Срок Карыбекова сократили на 8 лет, а Асанова и Кадырова — на 4 года. Тем не менее, суд признал оппозиционеров виновными в «подготовке к захвату власти».

Заседание суда прошло 7 июня. Эрнест Карыбеков вместо 20 получил 12 лет заключения, а сроки Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова сократили с 12 до 8 лет.

Ранее и Первомайский райсуд, и Бишкекский горсуд признал оппозиционеров виновными в «подготовке к захвату власти».

Четвертый фигурант по этому делу Дастан Сарыгулов получил четыре года тюрьмы, три из них — условно.

В конце января 2018 года осужденные политики объявили голодовку, которая продлилась более трех недель. Они потребовали отставки Абдиля Сегизбаева, который был тогда главой Госкомитета нацбезопасности — оппозиционеры посчитали, что он оказал влияние на решение суда. Сторонники и родственники осужденных требовали прекратить «гонения власти» против оппозиционеров.

Дело о «захвате власти»

В марте 2016 года спецслужбы обнародовали записи телефонных разговоров, где несколько человек разговаривали об организации массовых беспорядков.

Правоохранительные органы утверждали, что на записях беседуют экс-депутат парламента IV созыва Кубанычбек Кадыров, экс-помощник министра внутренних дел Временного правительства 2010 года Дуулатбек Турдуналиев и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов.

В ходе расследования Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело в отношении Асанова, Кадырова, эксперта Эрнеста Карыбекова и экс-директора госпредприятия «Кыргызалтын» Дастана Сарыгулова.

Обвиняемые опровергали все обвинения в свой адрес и назвали аудиозапись монтажом.

Родственники и сторонники оппозиционеров неоднократно выходили на митинги и требовали освободить арестованных, а также обвиняли спецслужбы в пытках по отношению к задержанным политикам.