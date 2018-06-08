Милиционер «отвлекся» во время убийства 20-летней Бурулай в РОВД — МВД

Замглавы Службы внутренней безопасности МВД Омурали Сегизбаев заявил, что сотрудник милиции Жайылского РОВД отвлекся в тот момент, когда в комнату приема с 20-летней Бурулай Турдаалы кызы входил её похититель. Эта халатность привела к смерти девушки от рук похитителя.

Сегизбаев сообщил об этом на заседании Общественного совета МВД 8 июня. «Никто не ожидал, что так будет. Сотрудники думали, что они (похититель и Бурулай) договорятся», — пояснил он.

Он также заявил, что сотрудников Жайылского РОВД, где произошло убийство Бурулай, привлекут к уголовной ответственности.

Ранее МВД сообщило, что из Жайылского РОВД уволили пятерых милиционеров, и еще восьмерых освободили с их должностей, но оставили работать в органах.

Еще трое начальников милиции получили строгие выговоры, а семерым правоохранителям объявили о их неполном служебном соответствии — в течение года они будут находиться под угрозой понижения или увольнения.

Всего по итогам расследования наказания понесли 23 милиционера.

Убийство в отделении милиции

В ночь на 28 мая милиция после сообщения о похищении задержала двоих мужчин и 20-летнюю Бурулай Турдаалы кызы на посту в селе Сосновка.

Их доставили в РОВД Жайылского района.

Пока милиционеры оформляли документы на задержанных, девушка находилась в комнате приема граждан. Мужчина, пытавшийся ее похитить, зашел туда, запер за собой дверь и нанес ей несколько ножевых ударов, а после этого порезал и себя.

Бурулай скончалась в реанимации, а мужчину прооперировали. Второго задержанного передали следователям Жайылского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Милиция начала служебное расследование, а районная прокуратура возбудила уголовное дело на милиционеров за халатное отношение к своим обязанностям.

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