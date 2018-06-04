Иллюстративное фото. Табылды Кадырбеков / Sputnik

Служебное расследование убийства девушки в отделении милиции Жайылского района привело к увольнению начальника ГУВД Чуйского области, двух его заместителей и главы районного отделения милиции. 28 мая мужчина убил девушку после неудачной попытки похищения прямо в здании РОВД.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что после убийства девушки в Жайылском РОВД уволили пятерых милиционеров, смещены со своих должностей еще восемь человек.

Среди них начальник ГУВД Чуйского района Нурлан Сарчаев, двое его заместителей и начальник РОВД Жайылского района.

Кроме них свои должности покинули замначальника и следователь РОВД Жайылского района, замначальника по руководству временных изоляторов, начальник отдела по дорожному надзору и дежурный инспектор УОБДД.

Еще трое начальников милиции получили строгие выговоры, а семерым правоохранителям объявили о их неполном служебном соответствии — в течение года они будут находиться под угрозой понижения или увольнения.

Убийство в отделении милиции

В ночь на 28 мая милиция после сообщения о похищении задержала двоих мужчин и девушку на посту в селе Сосновка. Их доставили в ОВД Жайылского района.

Пока милиционеры оформляли документы на задержанных, девушка находилась в комнате приема граждан. Мужчина, пытавшийся ее похитить, зашел туда, запер за собой дверь и нанес ей несколько ножевых ударов, а после этого порезал и себя.

Девушка скончалась в реанимации, а мужчину прооперировали. Второго задержанного передали следователям Жайылского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Милиция начала служебное расследование, а районная прокуратура возбудила уголовное дело на милиционеров за халатное отношение к своим обязанностям.

По теме:

• Омбудсмен предлагает вдвое увеличить наказание за ала-качуу после убийства похищенной девушки

• Убийство похищенной девушки вызвало обеспокоенность агентств ООН в Кыргызстане