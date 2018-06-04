«Боюсь за здоровье своих детей». Как в Майлуу-Суу пьют грязную воду из старого водопровода

В городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области больше 30 урановых отвалов и хвостохранилищ, оставшихся от советских рудников. Однако это не единственная проблема местных жителей — они вынуждены пить грязную воду, в которой, как они думают, «содержится уран».
38-летняя Зуура Эргешова живет в Майлуу-Суу уже шесть лет — ее семья была вынуждена переехать из Ноокенского района из-за смены работы мужа. Она рассказывает, что за это время трижды была беременна, и все три беременности заканчивались преждевременным прерыванием.
«Два года назад я забеременела. Когда плоду было два месяца, я почувствовала боль в животе. Мы сразу же обратились в местную больницу. Осмотрев, мне сказали срочно делать аборт, так как плод перестал развиваться», — рассказывает Зуура.
Она связывает это с составом воды в Майлуу-Суу. Каждый день она, как и тысячи людей в городе, вынуждена пить загрязненную воду.
«Четыре [мои] предыдущие беременности в Ноокене проходили без каких-либо отклонений. А тут вода грязная, у нее коричневый цвет. Из-за этого болеют и другие жители», — говорит Зуура.
Она добавляет, что боится за здоровье своих четверых детей, и при первой возможности ее семья переедет из Майлуу-Суу. Но пока их старая двухкомнатная квартира не нашла своего покупателя. Эргешова говорит, что жилье в городе стоит гроши — из-за близости урановых отвалов его никто не хочет покупать.
26-летняя Эльнура Калбаева родом из Таш-Кумыра, а в Майлуу-Суу ее привела учеба. Девушка поступила на финансовый факультет городского колледжа, а после его окончания в 20 лет вышла замуж за местного парня и осталась. Сейчас она мать двоих детей — старшему сыну 5 лет, а дочке 2 года. Муж Эльнуры работает на ламповом заводе и зарабатывает около 7 тысяч сомов в месяц. Сама же она домохозяйка — вынуждена сидеть дома с дочерью.
«В первый год после моего приезда в Майлуу-Суу у меня регулярно выпадали волосы и болела голова. Врачи сказали, что это из-за климата, и просили не беспокоиться, так как это должно со временем пройти. Так и случилось. Сейчас волосы выпадают, но не так много, как тогда. Но сейчас меня волнует здоровье моих детей», — рассказывает она.
Дети Эльнуры стоят на учете у врачей — у них часто болит живот и возникает диарея. Она говорит, что чистая вода из крана идет только два месяца в зимнее время, когда не бывает дождей и селей. В остальное время горожане употребляют загрязненную воду, в которой постоянно попадается песок.
Еще одна жительница города, 70-летняя Татьяна Семкина, говорит, что водопроводные трубы в Майлуу-Суу давно устарели и нуждаются в замене.
«Вода в наших кранах и в реке Майлуу-Суу практически одинакова по цвету. Когда идут дожди, воду невозможно пить, приходится постоянно отстаивать ее и по нескольку раз кипятить. У соседей есть фильтр, но он за неделю забивается песком и нужно его периодически чистить», — говорит она.
«Уран в плацентах»
Профессор Рахманбек Тойчиев возглавляет отдел горной физиологии и медицинских проблем медицинского института Национальной академии наук. В 2006-2008 годах Тойчиев исследовал 150 плацент жительниц Майлуу-Суу на наличие урана. Исследования показали содержание до 3 мг урана в каждой из плацент. Профессор поясняет, что там его вовсе не должно было быть.
«Это очень большая цифра. В плаценту ребенка уран попал скорее всего из упортебляемой воды. У плаценты есть защитная функция, поэтому она и стала неким барьером, и уран накопился именно в ней. Воду из реки Майлуу-Суу также пьет скот, им поливают сад. Затем [эти мясо, фрукты и овощи] употребляют сами же жители», — объясняет он.
Тойчиев говорит, что в Майлуу-Суу выкидыши и рождение мертвых детей происходят гораздо чаще, чем в городе Ош — в 2,5 и в 1,5 раза соответственно.
«Примерно 60% хвостохранилищ находятся вблизи от реки Майлуу-Суу, где может произойти оползень, сели, водная эрозия. За последние же 60 лет на этой территории произошло около 250 оползней и селей. В этих случаях река Майлуу-Суу загрязняется ураном. В этой воде уран может содержаться до 15 милиграммов на литр», — говорит ученый.
По его словам, сегодня в Майлуу-Суу, где живет около 22 тысяч человек, на учете у врачей стоят более 800 человек, родившихся с инвалидностью. Чтобы дети рождались здоровыми, урановые отвалы нужно переносить в безопасное от жителей место и подальше от реки, считает Тойчиев.
«Причина не в уране»
Главврач городской больницы Майлуу-Суу Тынарбек Догбаев говорит, что в Майлуу-Суу выкидыши действительно случаются чаще, чем в Оше — но лишь на 0,2-0,3%. Причину этого он видит не в близости урановых захоронений.
«Выкидыши в основном происходят из-за того, что многие не становятся на учет врача, из-за безработицы, плохого питания, климата, вирусных инфекционных заболеваний. В 2016 году 119 детей родились с врожденными патологиями, а в 2017 — 106. Это говорит о том, что показатель уменьшается», — говорит он, не приводя статистики за другие годы
По его словам, вода, которая течет из кранов в Майлуу-Суу, пригодна для питья, и в ней не содержится уран.
«В селе Кок-Таш, которое находится в пригороде, нет водопровода, и жители пьют привезенную воду. Но ее не всегда хватает на всех, и поэтому жители могут употреблять речную воду», — объясняет Догбаев.
Вода течет по 50-летним трубам
По словам мэра Майлуу-Суу Нурадила Маматова, лабораторные исследования показали, что подземные воды в городе непригодны для питья. Единственный источник пригодной воды — водозабор на реке Майлуу-Суу.
«В десяти километрах к северу от города расположен водозабор, он находится выше хвостохранилищ, через трубы в город поступает пригодная к питью вода», — сообщает мэр.
Он согласен с мнением горожан о том, что водопроводные трубы нужно менять — их проложили еще в 1968 году.
Чтобы решить эту проблему, в 2015 году мэрия обратилась в Европейский банк реконструкции и развития. Через два года там выделили 7 млн евро на реконструкцию водозабора и проведение чистой воды жителям села Кок-Таш.
«4,25 млн евро — это на грантовой основе, а остальные — в качестве кредита сроком на 20 лет. Выплата кредита начнется через пять лет. Фильтры водозабора поменяют, а также в каждый дом установим счетчик», — рассказывает Маматов. Он добавляет, что для оплаты кредита придется повысить тариф на питьевую воду — минимум на 30%.
В октябре мэрия Майлуу-Суу объявит тендер на реконструкцию водозабора и прокладку 15-километрового водопровода в село Кок-Таш.
Соавтор: Эльвира Акимова