«Боюсь за здоровье своих детей». Как в Майлуу-Суу пьют грязную воду из старого водопровода

«Четыре [мои] предыдущие беременности в Ноокене проходили без каких-либо отклонений. А тут вода грязная, у нее коричневый цвет. Из-за этого болеют и другие жители», — говорит Зуура.

Она добавляет, что боится за здоровье своих четверых детей, и при первой возможности ее семья переедет из Майлуу-Суу. Но пока их старая двухкомнатная квартира не нашла своего покупателя. Эргешова говорит, что жилье в городе стоит гроши — из-за близости урановых отвалов его никто не хочет покупать.

26-летняя Эльнура Калбаева родом из Таш-Кумыра, а в Майлуу-Суу ее привела учеба. Девушка поступила на финансовый факультет городского колледжа, а после его окончания в 20 лет вышла замуж за местного парня и осталась. Сейчас она мать двоих детей — старшему сыну 5 лет, а дочке 2 года. Муж Эльнуры работает на ламповом заводе и зарабатывает около 7 тысяч сомов в месяц. Сама же она домохозяйка — вынуждена сидеть дома с дочерью.

«В первый год после моего приезда в Майлуу-Суу у меня регулярно выпадали волосы и болела голова. Врачи сказали, что это из-за климата, и просили не беспокоиться, так как это должно со временем пройти. Так и случилось. Сейчас волосы выпадают, но не так много, как тогда. Но сейчас меня волнует здоровье моих детей», — рассказывает она.

Дети Эльнуры стоят на учете у врачей — у них часто болит живот и возникает диарея. Она говорит, что чистая вода из крана идет только два месяца в зимнее время, когда не бывает дождей и селей. В остальное время горожане употребляют загрязненную воду, в которой постоянно попадается песок.