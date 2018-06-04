Конституционная палата рассмотрит вопрос об иммунитете экс-президента

Конституционная палата Верховного суда Кыргызстана рассмотрит ходатайство правозащитника Нурбека Токтакунова о признании неприкосновенности экс-президента неконституционной. У нее есть полгода, чтобы принять решение.

Токтакунов сообщил журналисту Kloop.kg, что Конституционная палата приняла его ходатайство к производству 1 июня. По закону, процесс рассмотрения занимает пять месяцев, но председатель суда может продлить его еще на месяц.

Правозащитник обратился в Конституционную палату со своим заявлением в апреле 2018 года. Тогда он говорил, что не имел ввиду именно экс-президента Алмазбека Атамбаева. По его словам, бывшие президенты «абсолютно защищены» от любого преследования за преступления, которые они когда-либо совершали.

«Абсолютная неприкосновенность экс-президента в соответствии с Законом “О гарантиях деятельности президента” противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом», — считает Нурбек Токтакунов.

Конституционная палата 1 июня 2018 года приняла к производству мое ходатайство о признании неконституционным абсолютной… Publicerat av Nurbek Toktakunov den 4 juni 2018

Он не единственный, кто поднимает вопрос о неприкосновенности экс-президентов. 30 мая депутаты парламента Исхак Масалиев и Курманкул Зулушев выставили на общественное обсуждение законопроект, в котором они расписали, как можно привлечь экс-президентов к уголовной ответственности. В документе они также предлагают снизить уровень неприкосновенности экс-президентов.

Если парламент примет этот документ, привлечением экс-президентов к уголовной ответственности будут заниматься генпрокуратура и парламент.

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