Новый закон против домашнего насилия — что изменилось спустя год после его принятия?

Год назад в Кыргызстане вступил в силу закон против домашнего насилия. Для его исполнения милиционерам пришлось ходить на занятия по гендерной чувствительности, ведь многие из них считали, что насилие в семье — это «внутренние разборки». Объясняем, работает ли новый закон (и как он это делает), и скольким агрессорам запретили приближаться к пострадавшим.

Имена героинь изменены

Закон «Об охране и защите от семейного насилия» вступил в силу в мае прошлого года — согласно ему, милиция обязана реагировать на каждое сообщение о насилии в семьях и выдавать охранный ордер, запрещающий агрессору приближаться к своей жертве. Ордер действует три дня, но его можно продлить на месяц и использовать в суде.

Закон не направлен на уголовные случаи. Он должен предотвращать домашнее насилие до того, как оно перейдет в более тяжкие формы. Новый закон пришел на смену старому, принятому еще в 2003 году. Спустя год Kloop.kg решил узнать, работает ли закон или пока он остается лишь текстом на бумаге.

Когда закон работает

Супруг Чолпон 15 лет избивал ее и насиловал — порой даже при детях. Она не обращалась в милицию, потому что он угрожал ей убийством. В конце 2017 года Чолпон обратилась за помощью в кризисный центр «Тендеш» в Нарыне и, наконец, решилась на развод.

Узнав об этом решении, муж Чолпон набросился на нее. Она рассказала об этом соцработнице, и та обратилась в милицию. Перед правоохранителями супруг все отрицал, но их дочь подтвердила, что он угрожал матери. Получив охранный ордер, мужчина написал еще и расписку, в которой он обещал больше не подходить к жене и детям.

«У меня защиты не было тогда. А теперь они нам дали помощь, поэтому я могу свободно жить», — говорит Чолпон.

По ее словам, бывший супруг испугался, что его посадят. Чолпон переехала от него и сменила телефонный номер, но если он будет ее преследовать, то она снова обратится в милицию.