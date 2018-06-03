На Иссык-Куле хотят построить олимпийскую базу за $5 млн (не из госбюджета)

Глава Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов сообщил, что на Иссык-Куле планируют построить спортивную базу под эгидой Международного олимпийского комитета. Глава Азиатского олимпийского комитета шейх Ахмад Фахад Аль-Сабах пообещал выделить на строительство базы 5 млн долларов.

По словам Аманкулова, построить базу планировали еще с 2015 года — ждали распоряжения о передачи территории на Иссык-Куле в управление Национальному олимпийскому комитету. В 2017 году Сооронбай Жээнбеков, занимавший тогда должность премьер-министра, подписал распоряжение о передаче пансионата «Солнышко» на баланс Госагентства спорта.

«По непонятным причинам решение вопроса затянулось. Сейчас улаживаются все внутригосударственные процедуры. Передавать территорию пансионата Международному олимпийскому комитету мы не будем — она останется в государственной собственности, а НОК получит право управлять базой», — сказал он.

Генеральный секретарь НОК Саламат Эргешов сообщил, что сейчас в пансионате необходимо отремонтировать системы водоснабжения и канализации, построить спортивно-реабилитационный центр.

«Для кыргызстанских спортсменов будет предусмотрена льготная стоимость услуг. За иностранных будут платить организации, которые их командируют. Планируется, что в перспективе комплекс сможет принимать 500-600 спортсменов одновременно», — сказал он.

Всего под строительство базы выделено 11 гектаров земли, территорию должна одобрить комиссия МОК.

Глава Азиатского олимпийского комитета шейх Ахмад Фахад Аль-Сабах во время визита в Кыргызстан в мае 2018 года пообещал выделить на строительство базы $5 млн.

На Иссык-Куле уже есть одна спортивная база в пансионате «Каприз», где можно разместить 700 спортсменов. Считается, что тренировки в условиях высокогорья очень полезны. Поэтому туда постоянно приезжают российские спортсмены.