Новое правительство Каталонии хочет независимости от Испании. Что известно?

В испанской Каталонии новое правительство. Оно собирается следовать итогам референдума 2017 года, когда каталонцы проголосовали за независимость от Испании. Испанские власти из-за этого референдума отправили старое правительство Каталонии в отставку, а на чиновников и политиков региона завели уголовные дела за мятеж и растрату бюджетных средств.

Присяга нового правительства Каталонии отменила действие статьи конституции Испании, по которой Мадрид прямо управлял автономным регионом.

Главой нового правительства и президентом региона (женералитета) стал Жоаким Торра — его на эту должность предложил экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон.

На церемонии присяги место для Карлеса Пучдемона осталось пустым — после референдума о независимости региона политик был вынужден покинуть Испанию и сейчас находится в Германии, власти которой решают, выдавать ли его Мадриду.

Новое правительство также стремится к независимости Каталонии — Жоаким Торра уже призвал к диалогу нового премьер-министра Испании Педро Санчеса. Предыдущего премьера Мариано Рахоя, принявшего решение по разгону референдума в Каталонии, отправили в отставку.

Референдум в Каталонии

Референдум, на котором каталонцы проголосовали за независимость от Испании, прошел 1 октября 2017 года. Испанские власти приняли решение не допустить его проведение — людей разгоняли военные, из пунктов голосования силой выносили урны с бюллетенями, выключали свет и интернет, чтобы голоса избирателей не смогли подсчитать.

Хотя референдум прошел с большими нарушениями, власти Каталонии объявили, что 90 процентов населения региона проголосовало за независимость. Испанские власти не признали итогов голосования и возбудили уголовные дела против членов каталонского правительства.

Главу правительства Карлеса Пучдемона и еще 14 членов парламентаобвинили в превышении должностных полномочий, неподчинении Конституционному суду, организации сопротивления силовым структурам и незаконном расходовании бюджетных средств

Пучдемон был вынужден бежать в Бельгию, а в марте 2018 года его задержали на территории Германии. Причиной для ареста стал ордер от испанских властей, однако Германия отказалась экстрадировать политика.

Власти Испании сначала обвиняли его в мятеже, а после того, как Германия усомнилась в статье обвинения, возложили на него вину в нецелевом использовании госсредств. Пока Германия принимает решение, будет ли Пучдемон экстрадирован, бывший каталонский лидер живет в Берлине.

Каталония стремится к независимости от Испании с XVIII века. В современной истории отношения Мадрида и Барселоны обострились в 2006 году, когда Каталония приняла новый устав региона. По нему, например, каталонцы обязаны владеть каталанским языком. В 2010 году Испания признала устав незаконным.