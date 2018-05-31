Иллюстративный скриншот из видео Эльдара Супатаева «Ала Качуу» на Youtube.

Агентства ООН в Кыргызстане выступили с коллективным заявлением, в котором выразили обеспокоенность убийством девушки — ее похитили для вступления в брак, а позже похититель убил ее прямо в отделении милиции.

Заявление агентств ООН опубликовали 31 мая — структуры международной организации призвали власти Кыргызстана принять дополнительные меры, чтобы предотвратить похищение девушек для вступления в брак («ала-качуу»).

«Детские или принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участниц и участников, но и для благосостояния всего общества», — сказано в заявлении.

При этом агентства отметили, что Кыргызстан «предпринял значительные шаги» в борьбе с принудительными браками — например, запретили нике (заключение брака по мусульманским обычаям) с несовершеннолетними.

«Однако необходимо принять дополнительные меры для предотвращения данных практик, привлечения виновных к ответственности, а также защиты пострадавших», — сказано в заявлении.

Координатор гендерных программ ПРООН в Кыргызстане Умутай Даулетова сказала, что правоохранительным органам и судьям необходимо поменять отношение к делам, связанным с похищением девушек — по её словам, в обществе «ала-качуу» воспринимается как норма.

«Нужно сделать эти статьи [связанные с насилием] публичного характера, чтобы не только жертва могла заявлять, но и сосед, знакомый — то есть любой свидетель», — сказала Даулетова в интервью Kloop.kg.

По словам представителя ПРООН, заявления по факту насилия в отношении женщин должны быть «невозвратными», чтобы госорганы не могли вернуть их обратно — потому что в 70% изученных ПРООН случаев женщины забирают свои заявления из-за «стыда».

Убийство похищенной