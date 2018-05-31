Агентства ООН в Кыргызстане выступили с коллективным заявлением, в котором выразили обеспокоенность убийством девушки — ее похитили для вступления в брак, а позже похититель убил ее прямо в отделении милиции.
Заявление агентств ООН опубликовали 31 мая — структуры международной организации призвали власти Кыргызстана принять дополнительные меры, чтобы предотвратить похищение девушек для вступления в брак («ала-качуу»).
«Детские или принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участниц и участников, но и для благосостояния всего общества», — сказано в заявлении.
При этом агентства отметили, что Кыргызстан «предпринял значительные шаги» в борьбе с принудительными браками — например, запретили нике (заключение брака по мусульманским обычаям) с несовершеннолетними.
«Однако необходимо принять дополнительные меры для предотвращения данных практик, привлечения виновных к ответственности, а также защиты пострадавших», — сказано в заявлении.
Координатор гендерных программ ПРООН в Кыргызстане Умутай Даулетова сказала, что правоохранительным органам и судьям необходимо поменять отношение к делам, связанным с похищением девушек — по её словам, в обществе «ала-качуу» воспринимается как норма.
«Нужно сделать эти статьи [связанные с насилием] публичного характера, чтобы не только жертва могла заявлять, но и сосед, знакомый — то есть любой свидетель», — сказала Даулетова в интервью Kloop.kg.
По словам представителя ПРООН, заявления по факту насилия в отношении женщин должны быть «невозвратными», чтобы госорганы не могли вернуть их обратно — потому что в 70% изученных ПРООН случаев женщины забирают свои заявления из-за «стыда».
Убийство похищенной
Поводом для коллективного заявления со стороны ООН стал недавний случай, когда в отделении милиции мужчина убил ножом 20-летнюю Бурулай Турдаалы кызы, которую до этого похитил для вступления в брак.
Это произошло в ночь на 28 мая в отделении милиции Жайылского района Чуйской области. Убийцей оказался 29-летний мужчина.
В день похищения родственники девушки написали заявление в милицию, и спустя некоторое время машину подозреваемого задержали в селе Сосновка.
Похищенную девушку и двух подозреваемых мужчин отвели в отделение милиции Жайылского района. Пока милиционеры оформляли документы на задержанных, девушка находилась в комнате приема граждан.
«Через какое-то время Б.М. зашел в комнату приема граждан и закрылся изнутри, из комнаты начали исходить шум и звуки борьбы. Сотрудники милиции, взломав дверь вошли в комнату, где девушка была обнаружена в окровавленном состоянии», — говорится в сообщении МВД. После убийства мужчина изрезал ножом и себя самого.
От полученных травм девушка скончалась в реанимации, а мужчину врачам удалось спасти. Прокуратура Жайылского района возбудила уголовное дело на милиционеров по статье «Халатность», а мужчине предъявили обвинения в убийстве.
Издание «Турмуш» со ссылкой на свои источники написало, что обвиняемый в убийстве парень пришел в себя и заявляет, что «ничего не помнит и не убивал девушку».
Что говорят родственники погибшей?
Отец погибшей Турдаалы Кожоналиев рассказал радио «Азаттык», что милиционеры не стали обыскивать подозреваемого и разрешили ему войти в комнату приема граждан, где находилась его дочь.
«Я думаю, может быть, тот парень дал деньги следователям, чтобы они дали возможности им поговорить. […] Следователь оставил их в комнате и вышел. Этот парень закрыл дверь изнутри и с ножом напал на дочь. Ударил ножом в горло, сердце, живот, жестоко убил ее», — говорит Кожоналиев.
По словам Кожоналиева, мужчина вырезал на теле его дочери инициалы «Н+Б». «Н» — это первая буква имени парня, за которого Бурулай собиралась выйти замуж. В милиции Чуйской области не подтвердили и не опровергли эту информацию, ссылаясь на незаконченное медицинское обследование тела.
Отец девушки утверждает, что подозреваемый мужчина уже пытался похитить ее для вступления в брак, но тогда они смогли вернуть девушку домой, пригрозив парню обращением в милицию.
«После они на протяжении 4-5 дней приходили к нам свататься. Тогда сказал им, что не могу выдать дочь насильно замуж. В последний раз он [убивший девушку] пришел вместе с матерью и отцом, получив отказ, заявил, что в противном случае убьет ее», — передает слова Кожоналиева издание «Турмуш».
Реакция властей на убийство девушки
Прокурор Жайылского района Мамбетаалы Турдумаматов считает, что причиной убийства девушки стала халатность сотрудников милиции.
«Сотрудники милиции проявили халатность и не выполнили возложенные на них обязанности. Поэтому, мы думаем, такое произошло в приемном отделении. Мы возбудили уголовное дело. Идет следствие. Произошло событие, которое по неизвестным обстоятельствам привело к смерти 20-летней девушки», — сказал Турдумаматов.
В пресс-службе милиции Чуйского района Kloop.kg сообщили, что там смогут прокомментировать случившееся только после окончания служебного расследования.
«В рамках следствия я пока ничего не могу вам сказать, сейчас проводится служебное расследование в отношении сотрудников милиции», — сказали в милиции.
Соавторы: Эмиль Султаналиев, Айсымбат Токоева.
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