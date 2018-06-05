Пограничники Кыргызстана задержали таджикских военных, которые пришли на несогласованный участок границы и поссорились с местными жителями из-за стихийной торговли. В погранслужбе Таджикистана заявили, что ее сотрудников спровоцировали кыргызские военные.

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Стычка между пограничниками двух стран произошла вечером 4 июня — таджикские военные пришли на несогласованный участок границы в местности Максат Лейлекского района Баткенской области и начали ссориться с местными жителями.

Прибывшие на место кыргызские пограничники задержали таджикских военнослужащих — по информации Пограничной службы Кыргызстана, военные из Таджикистана нарушили правила поведения пограничников.

При попытке задержания таджикские военные сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, но в итоге кыргызские пограничники их обезоружили и связали.

«Военнослужащие Республики Таджикистан отказались выполнить требования пограничников Кыргызстана, повели себя агрессивно, провоцируя драку, и произвели предупредительные выстрелы вверх, после чего были задержаны пограничным нарядом Кыргызстана», — сообщила Пограничная служба Кыргызстана.

Издание «Турмуш» опубликовало видео очевидца конфликта — на нем запечатлено, как на футбольном поле пограничники обеих стран направляют друга на друга оружие и кричат между собой, а позже кыргызские пограничники валят таджикских военных на землю.

На следующих кадрах показаны обезоруженные и лежащие на земле таджикские военные с повязками на глазах, у одного из пограничников идет кровь из носа.

Пограничная служба Таджикистана заявила, что местные жители и пограничники Кыргызстана спровоцировали таджикских военных к «отчаянным действиям».

«Как видно на распространенном самими кыргызстанцами видео о событиях 4 июня 2018 года, этот конфликт был заранее запланирован кыргызской стороной, и огонь в воздух первыми открыли пограничники Киргизии», — говорится в сообщении погранслужбы Таджикистана.

После инцидента пограничные представители двух стран встретились между собой — Кыргызстан выдал властям Таджикистана задержанных военных, и страны договорились провести расследование конфликта.

Стычки на границе Кыргызстана и Таджикистана периодически происходят из-за большого количества спорных приграничных территорий.

Эти споры идут с момента распада СССР — страны все еще не могут договориться, по каким картам стоит определять границы.