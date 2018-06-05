Экс-глава ГРС стал общественным советником Жээнбекова

Президент Сооронбай Жээнбеков назначил бывшего председателя ГРС Дастана Догоева своим советником на общественных началах.

Догоев стал советником президента 5 июня. До этого назначения он работал председателем Государственной регистрационной службы (ГРС), откуда Догоев ушел в феврале этого года.

При Догоеве ГРС начала выдавать биометрические паспорта и ввела новую систему голосования на выборах с использованием автоматических урн.

После президентских выборов в октябре 2017 года ГРС оказалась в центре скандала из-за расследования Kloop.kg о «Самаре» — негосударственном частном сайте samara.kg, который содержал в себе данные избирателей и находился на правительственных серверах.

Этот сайт предположительно был связан с президентской кампанией кандидата Сооронбая Жээнбекова, который в итоге победил на выборах. Через samara.kg можно было получить доступ к персональным данным граждан страны.

Догоев был ключевым чиновником в этой истории — несмотря на доказательства со стороны журналистов и показания работников штаба кандидата, он отрицал наличие «Самары» в инфраструктуре правительственных серверов и ее связь с Жээнбековым.

«Самарагейт» привлек внимание со стороны президента Алмазбека Атамбаева, который заявил на своей последней пресс-конференции в качестве главы государства, что ГКНБ займется расследованием этого случая. Но при этом он добавил, что расследование спецслужб может обернуться против журналистов.

ГКНБ продолжает своё собственное расследование, но о его итогах и ходе работы пока ничего неизвестно.

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