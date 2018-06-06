Когда ребенку исполнилось два года, муж и вся наша семья стали просить второго ребенка. Я, только пришедшая в форму, пыталась объяснить, что пока не хочу больше детей. Тогда муж стал грозить, что заведет любовницу, которая сможет нарожать ему много наследников.

В итоге второго ребенка он добился, проткнув презерватив. Я была в шоке от такого поступка. Накануне чемпионата поняла, что беременна. У меня случилась сильнейшая истерика. Я так долго приходила в форму, и все это было зря! Мы с мужем сильно поссорились. Он сказал, что я плохая женщина и плохая мать.

Я сказала, что сделаю аборт и поеду на чемпионат. Тогда дело дошло до угроз. Он сказал, что в таком случае он убьет меня. Мне стало страшно. Я не знала, к кому обратиться. Мои родители из очень консервативной семьи, они тоже хотели внуков. Меня никто не понимал.

В какой-то момент я стала думать, что правда ошибаюсь в своих взглядах. Что, может быть, счастье женщины — это действительно только семья и дети. В итоге я родила дочь. Она была очень болезненной, и мне пришлось сидеть с ней дома, пока ей не исполнилось три года. Честно, на карьеру в танцах я уже не рассчитывала.

Но когда дочка стала изучать мир, выяснилось, что ей нравится танцевать. Кажется, сама судьба боролась за мою карьеру. Я стала водить ее на танцы, познакомила со своими друзьями-танцорами. Муж сетовал, что я просто перекладываю свои мечты на дочку. Возможно, так и было в некотором смысле, но я никогда не заставляла ее. Она даже не стала учиться тому стилю танцев, которым занималась я.

Однажды, пока я ждала дочь из кружка, заметила, что в том же здании был свободный танцевальный класс. Я вошла туда и стала по привычке делать разминку. Потом попробовала там танцевать. Мне очень понравилась эта идея — не просто сидеть и ждать, когда у дочки закончатся занятия, а пытаться развиваться. Я стала просить преподавателей, чтобы они оставляли класс для меня открытым, и занималась там.