Депутат СДПК Жылдыз Мусабекова предложила объединиться для борьбы с насилием в отношении женщин — её призыв прозвучал на фоне дискуссии из-за смерти 20-летней Бурулай, убитой в здании РОВД мужчиной, который дважды ее похищал и пытался принудить стать его супругой. Однако сама Мусабекова обвинялась в угрозах насилия — год назад она угрожала журналистке «порезать лицо и посыпать его солью».

Мусабекова сделала обращение на своей странице в фейсбуке — она написала, что женщины стали «жертвами в любой ситуации», предложила объединиться и начать бороться с теми, кто плохо обращается с женщинами и матерями.

«Все, кто пострадал от насилия, все кто терпит боль, унижение, побои, издевательства и, оскорбления, кому некуда идти, кто боится огласки, обращайтесь!» — написала она.

Депутат обвинила женские правозащитные организации в том, что они работают «только при наличии гранта» и предложила «не ждать гранты и действовать», создав сообщество в соцсетях.

Обвинения Мусабековой в адрес правозащитников нельзя назвать справедливыми — согласно данным Нацстаткома, общественные кризисные центры остаются тем местом, куда чаще всего обращаются пострадавшие женщины. В государственные медицинские учреждения, согласно тем же данным, обращаются в полтора раза реже.

… Акыркы күндөрү үрөй учурган окуялар көп болуп кетти…. Азырынча жеп-ичкендер тууралуу кеп жок, ага кийинчерээк… Publicerat av Jyldyz Musabekova den 6 juni 2018

Обращение Мусабековой прозвучало в контексте общественной дискуссии из-за убийства 20-летней Бурулай Турдалы кызы — сначала её дважды похитили для вступления в насильственный брак, а после задержания похитителя, он убил её прямо в здании милиции.