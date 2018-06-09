Депутат СДПК Жылдыз Мусабекова предложила объединиться для борьбы с насилием в отношении женщин — её призыв прозвучал на фоне дискуссии из-за смерти 20-летней Бурулай, убитой в здании РОВД мужчиной, который дважды ее похищал и пытался принудить стать его супругой. Однако сама Мусабекова обвинялась в угрозах насилия — год назад она угрожала журналистке «порезать лицо и посыпать его солью».
Мусабекова сделала обращение на своей странице в фейсбуке — она написала, что женщины стали «жертвами в любой ситуации», предложила объединиться и начать бороться с теми, кто плохо обращается с женщинами и матерями.
«Все, кто пострадал от насилия, все кто терпит боль, унижение, побои, издевательства и, оскорбления, кому некуда идти, кто боится огласки, обращайтесь!» — написала она.
Депутат обвинила женские правозащитные организации в том, что они работают «только при наличии гранта» и предложила «не ждать гранты и действовать», создав сообщество в соцсетях.
Обвинения Мусабековой в адрес правозащитников нельзя назвать справедливыми — согласно данным Нацстаткома, общественные кризисные центры остаются тем местом, куда чаще всего обращаются пострадавшие женщины. В государственные медицинские учреждения, согласно тем же данным, обращаются в полтора раза реже.
Обращение Мусабековой прозвучало в контексте общественной дискуссии из-за убийства 20-летней Бурулай Турдалы кызы — сначала её дважды похитили для вступления в насильственный брак, а после задержания похитителя, он убил её прямо в здании милиции.
Несмотря на призывы бороться с насилием, сама Мусабекова обвинялась в угрозах его применения — год назад журналистка Упел Анаркулова обнародовала аудиозапись разговора с депутаткой, в котором она угрожала «порезать лицо и посыпать его солью».
Ссора произошла из-за публикации, в которой Анаркулова написала, что Мусабекова «крышует» акима Тонского района Иссык-Кульcкой области.
Депутатка подтвердила, что говорила с журналисткой, но настаивала на монтаже опубликованной в соцсетях аудиозаписи. Анаркулова в свою очередь заявила, что никакого монтажа нет и подала на Мусабекову заявление в прокуратуру — пока неизвестно, чем закончилось это разбирательство.
«Ты кто такая? Подумала, что напишешь, и я промолчу? Завтра я выровняю твое лицо, порежу и посыплю солью, шлюха, слышала? Выверну твою шкуру наизнанку, положу под 10 мужчин и уйду. Слышала? Я — Мусабекова. Пиши, куда хочешь», — говорила женщина на записи.
Социал-демократическая партия, в которой состоит Мусабекова, несколько раз пыталась обсудить поведение депутатки, но она не приходила на эти заседания и в течение долгого времени не делала каких-либо публичных заявлений.
Мусабекова стала депутатом от СДПК в конце 2015 года. С 1995 года она работала журналисткой в разных кыргызских изданиях, была главным редактором газет «Форум» и «Айат». За свою работу она была награждена почетными грамотами и званием заслуженный деятель культуры.
Убийство в РОВД
Убийство 20-летней Бурулай Турдалы кызы произошло 28 мая и вызвало общественную дискуссию о правах женщин и роли милиции в их защите — Мусабекова не первая депутатка, высказавшаяся по этой теме, до нее обсудить права женщин в парламенте обещала Айсулуу Мамашова от «Ата Мекена».
Вместе с дискуссией также идет разбирательство произошедшего, главный вопрос в котором — как похититель смог попасть в одно помещение с девушкой и убить её в здании полном сотрудников милиции.
Представитель Службы внутренней безопасности на встрече с общественным советом при МВД заявил, что сотрудник милиции «отвлекся», и это помогло похитителю войти в кабинет, где была девушка, и убить её.
Родители девушки не верят в эту версию — по мнению отца, похититель мог договориться с милиционерами, чтобы они пустили его в кабинет с Бурулай.
«Я думаю, может быть, тот парень дал деньги следователям, чтобы они дали возможности им поговорить. […] Следователь оставил их в комнате и вышел. Этот парень закрыл дверь изнутри и с ножом напал на дочь. Ударил ножом в горло, сердце, живот, жестоко убил ее», — сказал отец девушки Турдалы Кожоналиев.
После убийства мужчина изрезал ножом себя самого, но врачам удалось его спасти. По информации издания «Турмуш», мужчина утверждает, что ничего не помнит и никого не убивал.
После смерти девушки сотрудников РОВД обвинили в халатности — пять милиционеров уволили, и еще восьмерых освободили от их должностей, но оставили работать в системе органов внутренних дел.Еще трое начальников милиции получили строгие выговоры, а семерым правоохранителям объявили о их неполном служебном соответствии — в течение года они будут находиться под угрозой понижения или увольнения. Всего по итогам расследования наказания понесли 23 милиционера.
Убийство похищенной девушки вызвало обеспокоенность агентств ООН в Кыргызстане, они предложили властям Кыргызстана принять дополнительные меры, чтобы предотвратить похищение девушек для вступления в брак.
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