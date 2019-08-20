Адвокат бывшего премьер-министра Нурбек Токтакунов заявил, что следователи ГКНБ выделили родственникам всего три часа на встречу с Сапаром Исаковым.

«Доступ близких родственников [к Исакову] должен быть свободным. Тем более, у [супруги Исакова] нет никакого статуса по его делу», — объяснил Токтакунов «Клоопу».

Он добавил, что ГКНБ не выдал жене Исакова постоянный пропуск к нему, и ей приходится получать разрешение на встречу каждый день.

«У него серьезный диагноз. [Исаков] не жалуется, но я по виду вижу [его состояние]. Он лежачий», — рассказал Токтакунов.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов не стал комментировать заявление Токтакунова и попросил «обратиться в судебные органы».

Ранее спецслужбы назвали состояние здоровья бывшего премьер-министра «стабильным». Исакова госпитализировали 16 августа по причине нарушения кровообращения в мозгу из-за проблем с позвоночной артерией.

Бывший премьер-министр находится под стражей в СИЗО ГКНБ уже больше года — его задержали в июне 2018 года. Исакову предъявили обвинения в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, а также по делу о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате.