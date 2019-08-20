Курманбек Бакиев в 2019 году

В соцсетях распространилось видео, где свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев танцует под кыргызскую песню Ибрагима Жунусова «Джалал-Абад менин кунум». Бакиев родился в селе Масадан Джалал-Абадской области. После бегства из страны он неоднократно заявлял, что тоскует по Кыргызстану.

На видео Бакиев танцует в окружении своих близких, в том числе двоих братьев. Из видео не ясно, где именно происходит праздник и чему он посвящено.