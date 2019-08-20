В соцсетях распространилось видео, где свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев танцует под кыргызскую песню Ибрагима Жунусова «Джалал-Абад менин кунум». Бакиев родился в селе Масадан Джалал-Абадской области. После бегства из страны он неоднократно заявлял, что тоскует по Кыргызстану.
На видео Бакиев танцует в окружении своих близких, в том числе двоих братьев. Из видео не ясно, где именно происходит праздник и чему он посвящено.
1 августа у Бакиева был юбилей — ему исполнилось 70 лет. Тогда его лично поздравил глава Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, на его юбилее выступила узбекская группа «Ялла».
Кыргызский МИД вручил ноту протеста посольству Беларуси в Кыргызстане из-за встречи Лукашенко с Бакиевым.
Кроме того, к юбилею писателя два канала в Кыргызстане показали автобиографический фильм о жизни Бакиева. Это вызвало негативную реакцию в соцсетях. После этого Госкомитет нацбезопасности вынес предостережения этим каналам.
Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005 по 2010 год. Его свергли во время революции 7 апреля, после чего он вместе со своей семьей покинул Кыргызстан и обосновался в Минске, Беларуси.
В Кыргызстане его заочно приговорили к 30 годам лишения свободы и признали виновным в совершении особо тяжких преступлений, как убийство, коррупция и рейдерский захват чужого имущества.