Фото иллюстративное. Резиденция Атамбаева в селе Кой-Таш

Военная прокуратура начала досудебное производство по факту незаконного обогащения бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Бывший президент — фигурант нескольких уголовных дел.

Следствие подозревает Атамбаева в «Организации убийства», «Организаций массовых беспорядков» и «Организации захвата заложников». Эти дела были открыты после штурма дома бывшего президента 7 и 8 августа.

Также ему предъявили подозрения в коррупции по шести делам, которые рассматривал парламент для лишения его неприкосновенности и статуса экс-президента.

Власти наложили арест на имущество Атамбаева и его близких родственников — в списке более 100 объектов. Также арестованы расчетные счета, акции и ценные бумаги семьи.

Атамбаева задержали 8 августа по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Первомайский районный суд арестовал его до 26 октября.