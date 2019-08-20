Фото иллюстративное: очередь в ЦОНе. Фото: издание 24.kg

Замглавы Госналоговой службы Улукбек Самыйбеков заявил на пресс-конференции 20 августа, что примерно три тысячи предпринимателей не получили электронную цифровую подпись (ЭЦП) для сдачи отчета.

С 1 июля 2019 года индивидуальные предприниматели, которые выплачивают НДС, а также импортируют или экспортируют товары, должны в обязательном порядке сдавать отчеты в налоговую именно в электронном виде.

Чтобы сдать электронный отчет у бизнесменов должна быть ЭЦП. Предприниматели обратились в СМИ с жалобой на то, что не могут получить ЭЦП из-за очередей.

Срок сдачи отчетов по косвенным налогам истекает 26 августа, а для крупных налогоплательщиков — 30 августа. За несвоевременную сдачу отчетности грозит штраф от 3 до 13 тысяч сомов.

Стоимость электронной подписи на один год составляет 90 сомов. Пока подпись можно купить в трех Центрах обслуживания населения (ЦОН) Бишкека. Однако со следующей недели ее можно будет приобрести в ЦОНах во всех регионах страны.

Предпринимателям также необходимо приобрести устройство для хранения ЭЦП — флеш-карта стоимостью от 1600 до 2229 сомов или облачное хранение, которое стоит от 250 до 300 сомов.

Их можно купить только у двух частных компаний — «Юниверсал Бизнес Репорт» и DosTek group.

В налоговой считают, что сами налогоплательщики «не позаботились заблаговременно приобрести подпись, оставив это на последний день».

«Это и послужило главной причиной возникших очередей за получением подписей у компаний — специализированных операторов», — пояснили в ГНС.

По данным налоговой, информационная кампания о приобретении подписи велась в течение полугода. Налоговая обратилась к компаниям с просьбой решить эту проблему.

«Мы уже переговорили с компаниями и попросили их в срочном порядке решить эти вопросы, в том числе увеличить количество людей, обслуживающих налогоплательщиков», — сообщил изданию «Kaktus Media» пресс-секретарь налоговой службы Эркин Сазыков.

Редакции «Клоопа» не удалось связаться с компаниями, предоставляющими устройство для хранения подписи.