Никита Тарасенко сообщил «Клоопу», что вызов в Госкомитет нацбезопасности связан с тем, что у следователей есть результаты экспертизы его постов в фейсбуке. Именно они и стали причиной того, что его начали вызывать на допросы в ГКНБ.

«Пойду [в ГКНБ один]. Думаю, что там [на допросе] ничего серьезного не будет», — добавил он.

6 августа ГКНБ сообщил, что в своих постах в соцсети Тарасенко «оскорбил религиозные чувства мусульман». Спецслужбы не пояснили, в каких именно постах дизайнер допустил оскорбления, однако отметили, что он делал это «неоднократно».

Тем не менее, сам Тарасенко посчитал, что его вызовы на допросы в ГКНБ — лишь «попытка припугнуть и предупредить».

Дизайнера начали вызывать на встречи со следователями после того, как он опубликовал на своей странице коллаж, на котором изображены влиятельные кыргызские политики.

На картинке под названием «Ошское ОПГ» были изображены президент Сооронбай Жээнбеков, его брат, депутат парламента Асылбек Жээнбеков и бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов.

Также спецслужба вызывала Тарасенко на допросы из-за шуточных коллажей с президентом Сооронбаем Жээнбековым.