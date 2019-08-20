Омурбек Бабанов. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Бывший кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов 20 августа приехал на допрос в Госкомитет нацбезопасности. Перед тем как зайти к следователям, он кратко ответил на вопросы журналистов.

Бабанов еще раз опроверг то, что вернулся в Кыргызстан по договоренности с властями страны.

«Самая главная гарантия: в Кыргызстане должен быть закон. Я вернулся к себе на родину, а не в политику. Я что, не должен был возвращаться на родину?» — заявил он.

Омурбек Бабанов был одним из главных претендентов на пост президента Кыргызстана в 2017 году — тогда он противостоял провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову.

После того, как Жээнбеков одержал победу и стал президентом страны, Бабанов уехал из Кыргызстана и вскоре объявил о своем уходе из политики.

В одном из своих интервью он рассказал, что встречался с Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым, и те потребовали от него сдачи депутатского мандата и отъезда из страны в обмен на прекращение уголовного преследования его сторонников и самого политика.

ГКНБ также возбудил против него два уголовных дела: по первому делу его подозревали в подготовке к захвату власти, а по второму — в разжигании межнациональной розни. Бабанов назвал обвинения в свой адрес «абсурдом» и «произволом со стороны правоохранительных органов».

До своего участия в президентских выборах, Бабанов был премьер-министром Кыргызстана, а также лидером партии «Республика — Ата-Журт», а также депутатом парламента.

Соавтор: Рустам Халимов