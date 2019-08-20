Свидетели Иеговы: Мы живем в свободном обществе

Представители местной администрации встретились с жителями Совета 16 августа и сообщили, что создали комиссию для решения этого конфликта.

«Представители [свидетелей Иеговы] еще не начали свою деятельность. Жители очень сильно возмущаются. Они переживают, что те без разрешения занимаются строительством, а дальше уже будут агитировать детей в это течение», — сказал «Клоопу» аким района Айбек Бегимкулов.

Один из свидетелей Иеговы по имени Юрий сообщил «Азаттыку», что деятельность его организации соответствует закону о свободе вероисповедания Кыргызстана и у жителей Совета нет оснований для недовольства.

«Мы живем в демократическом и свободном обществе. Во что верить и какой религии придерживаться, как жить — это личный выбор каждого. Никто не имеет права препятствовать этому», — заявил он.