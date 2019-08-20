Что случилось?
Жители села Совет, которое находится в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области, уже несколько недель живут в напряженной обстановке.
Причиной этому стало появление молельного дома, который по версии сельчан, строят местные последователи христианского направления «Свидетелей Иеговы».
Сельчанам, которые в основном исповедуют ислам, это не понравилось — они написали заявление в районную администрацию и потребовали, чтобы свидетели Иеговы прекратили строительство, а также не занимались вовлечением людей в свою организацию.
Свидетели Иеговы: Мы живем в свободном обществе
Представители местной администрации встретились с жителями Совета 16 августа и сообщили, что создали комиссию для решения этого конфликта.
«Представители [свидетелей Иеговы] еще не начали свою деятельность. Жители очень сильно возмущаются. Они переживают, что те без разрешения занимаются строительством, а дальше уже будут агитировать детей в это течение», — сказал «Клоопу» аким района Айбек Бегимкулов.
Один из свидетелей Иеговы по имени Юрий сообщил «Азаттыку», что деятельность его организации соответствует закону о свободе вероисповедания Кыргызстана и у жителей Совета нет оснований для недовольства.
«Мы живем в демократическом и свободном обществе. Во что верить и какой религии придерживаться, как жить — это личный выбор каждого. Никто не имеет права препятствовать этому», — заявил он.
Сельчане: Молодежь готова сжечь дом
Жители Совета утверждают, что когда свидетели Иеговы выкупили дом, то они говорили, что в нем будет гостиница.
«Спустя какое-то время там стали расширять комнаты и устанавливать сцену. Выяснилось, что там стали собираться приверженцы другой, немусульманской религии, петь песни, молиться», — заявил местный житель Баймурат Калбаев.
Он утверждает, что местная молодежь «готова сжечь здание», но их «пока с трудом сдерживают аксакалы».
Его поддерживает другая местная жительница Саламат Жолдошева. Она заявила изданию «Турмуш», что свидетели Иеговы собираются в этом доме уже полтора месяца. Всего на собрания приходят около 20 человек, которые проводят там обряды.
«Когда мы до этого возмущались, то они говорили, что у них есть документы и что все делают в законном порядке. Мы и сейчас недовольны. Если местные власти не разрешат нам этот вопрос, сельская молодежь хочет сжечь этот дом», — заявила Жолдошева.
Строительство дома приостановлено
Представитель госкомиссии по делам религии Джалал-Абадской области Нурбек Кайсарбаев заявил «Клоопу», что у свидетелей Иеговы было разрешение на ведение религиозной деятельности. По его словам, от местных жителей поступали жалобы на то, что представители свидетелей Иеговы агитировали сельчан вступить в их ряды.
«Когда разговаривал с жителями, те сказали, что свидетели Иеговы приходили к ним домой, агитировали и раздавали брошюры. Но пока на видео не снимешь, доказать это практически невозможно. Запрещается ходить по домам и раздавать книги. Жители возмущались из-за этого», — сказал Кайсарбаев.
Он добавил, что сейчас строительство дома, где свидетели Иеговы вероятно планируют открыть молельный дом, приостановлено.
«Во время строительства члены религиозного течения наверное молились, и местные жители, увидев это, сделали вывод, что это место для молитв. Но это не значит, что организация уже вела свою деятельность», — объяснил Кайсарбаев.
Всего в Кыргызстане более пяти тысяч человек причисляют себя к числу свидетелей Иеговы. В некоторых странах деятельность «Свидетелей Иеговы» запрещена.