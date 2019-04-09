Уход с поста главы партии «Республика». Меня вынудили это сделать. На моих сторонников оказывалось давление, моих соратников в парламенте начали вызывать на седьмой этаж Белого дома к Икрамжану Илмиянову. В его кабинете были сотрудники ГКНБ и Генпрокуратуры, которые запугивали моих однопартийцев и заставляли собирать подписи за мое смещение с поста главы партии. О том, что против меня возбудили уголовные дела я узнал из интернета.

Ушел из политики, чтобы прекратили гонения против моих соратников. После выборов я встретился с моим сторонником Русланом Казакбаевым в Турции и попросил его о встрече с Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым. На встрече они поставили условие: я должен уйти из политики, сдать депутатский мандат, а также уехать из Кыргызстана, как минимум, на год. Мы месяц вели переговоры. Я попросил, чтобы на моих сторонников не оказывалось давление, а также дело против меня было закрыто. Я выполнил свое обещание и в течение полутора лет не общался ни с Атамбаевым, ни с Жээнбековым. Мои близкие вели переговоры с президентом, но сфабрикованное ГКНБ уголовное дело против меня все еще не закрыто.

Я возвращаюсь в Кыргызстан по собственной воле. Планирую вернуться в Кыргызстан в ближайшие дни. Я никуда не убегал, ни от кого не скрывался и возвращаюсь по собственному желанию. Я готов ответить на вопросы следователей в рамках закона. Я верю, что власти не будут нарушать закон. Истосковался по родине и по своему народу.

«Республика» пойдет на парламентские выборы в 2020 году. Эта партия — не только я. От нее в парламенте заседают депутаты, есть депутаты и в местных кенешах. Я думаю, все они будут участвовать в выборах.

Хочу помогать Кыргызстану через инвестиции. В стране нужно развивать экономику, но из-за моего уголовного дела я не могу вести переговоры с международными инвесторами. О каких инвестициях можно говорить, если мои личные проблемы не решены? Сначала мне нужна жизнь без давления на меня и моих сторонников.

Конфликт Атамбаева и Жээнбекова вызывает сожаление. Их ссора не принесет пользу Кыргызстану. Сейчас стране нужны люди, которые бы их объединили. Если они объединятся, то в Кыргызстане будет стабильность. Я думаю, что они должны сами решить свой конфликт.

Дела Текебаева и Жапарова — политические. Несмотря на то, что мы с Текебаевым не были друзьями и я его критиковал, его дело на 100 процентов политическое. Его нужно оправдать и вернуть ему депутатский мандат. Дело Садыра Жапарова тоже политическое — сам пострадавший Эмильбек Каптагаев говорил, что Жапаров не виновен.

Судьи зависимы от властей. Атамбаеву за время своего правления не удалось создать независимую судебную систему. А она нужна для привлечения инвестиций в страну. Жээнбеков недавно сам говорил, что никто не верит судам в Кыргызстане.

Президентские амбиции Бабанова

Омурбек Бабанов был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах в 2017 году. Тогда он набрал 33 процента голосов и занял второе место. Бабанов признал свое поражение и поздравил Жээнбекова с победой.

Вскоре после выборов против Бабанова возбудили несколько уголовных дел: по первому делу его подозревали в подготовке к захвату власти, а по второму — в разжигании межнациональной розни. Бизнесмен назвал обвинения в свой адрес «абсурдом» и «произволом со стороны правоохранительных органов».

Бабанов покинул Кыргызстан в ноябре 2017 года, его сторонники сообщали, что он уехал на лечение в Москву. 30 декабря того же года Бабанов объявил об уходе из политики. Он объяснил свое решение обещанием закончить политическую карьеру в случае проигрыша на выборах.

Сам Бабанов долгое время возглавлял вторую по величине партию в стране — «Республику — Ата-Журт» — и с 2011 по 2012 годы был премьер-министром Кыргызстана.