Пресс-секретарь Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева опубликовала у себя на фейсбуке пост, в котором ответила на обвинения со стороны экс-президента Алмазбека Атамбаева в адрес нынешнего президента и объяснила, почему политики поссорились.

«Из-за нашего молчания, [у общественности] складывается впечатление, что мы [автоматически] согласны со всеми обвинениями со стороны экс-президента Алмазбека Атамбаева. Я считаю, что доводы президента тоже должны быть озвучены и услышаны, потому что его пост не позволяет ему напрямую комментировать такие обвинения», — пишет Стамалиева.

По ее словам, конфликт между Атамбаевым и его преемником начался спустя шесть дней после того, как Жээнбеков вступил в должность президента Кыргызстана.

«Атамбаев советовал [Жээнбекову] не проводить двусторонних встреч на минском саммите ОДКБ осенью 2017 года, но Жээнбеков встретился с Назарбаевым, чтобы решить вопрос с закрытыми границами», — пишет Стамалиева.

Стамалиева также утверждает, что после ухода Атамбаева с поста президента, он должен был возглавить Национальный совет. Об этом было написано в плане Фарида Ниязова, который приготовили специально к съезду СДПК летом 2017 года.

«Кроме этого, готовился план, чтобы Атамбаев стал Ден Сяопином для кыргызов», — утверждает Стамалиева.



Сяопин привел Китай к экономическому успеху, а также оказывал огромное влияние на политическую жизнь страны даже после своего ухода из политики.