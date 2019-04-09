Пресс-секретарь Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева опубликовала у себя на фейсбуке пост, в котором ответила на обвинения со стороны экс-президента Алмазбека Атамбаева в адрес нынешнего президента и объяснила, почему политики поссорились.
«Из-за нашего молчания, [у общественности] складывается впечатление, что мы [автоматически] согласны со всеми обвинениями со стороны экс-президента Алмазбека Атамбаева. Я считаю, что доводы президента тоже должны быть озвучены и услышаны, потому что его пост не позволяет ему напрямую комментировать такие обвинения», — пишет Стамалиева.
По ее словам, конфликт между Атамбаевым и его преемником начался спустя шесть дней после того, как Жээнбеков вступил в должность президента Кыргызстана.
«Атамбаев советовал [Жээнбекову] не проводить двусторонних встреч на минском саммите ОДКБ осенью 2017 года, но Жээнбеков встретился с Назарбаевым, чтобы решить вопрос с закрытыми границами», — пишет Стамалиева.
Стамалиева также утверждает, что после ухода Атамбаева с поста президента, он должен был возглавить Национальный совет. Об этом было написано в плане Фарида Ниязова, который приготовили специально к съезду СДПК летом 2017 года.
«Кроме этого, готовился план, чтобы Атамбаев стал Ден Сяопином для кыргызов», — утверждает Стамалиева.
Сяопин привел Китай к экономическому успеху, а также оказывал огромное влияние на политическую жизнь страны даже после своего ухода из политики.
Атамбаев вел переговоры с другими кандидатами в президенты
Стамалиева написала, что у Жээнбекова были внутренние сомнения, когда СДПК выдвинула его кандидатом в президенты. Позже люди из окружения Чыныбая Турсунбекова, который тогда был спикером парламента, сообщили ей, что Алмазбек Атамбаев поддержал и его кандидатуру.
«На пресс-конференции Атамбаев заявил, что “не разумом, а всей душой поддерживает еще одного кандидата”. Этим кандидатом оказался Омурбек Бабанов», — пишет Стамалиева.
Стамалиева также описала атмосферу в предвыборном штабе Жээнбекова в 2017 году. По ее словам, некоторые работники не верили в победу их кандидата и открыто выражали поддержку Бабанову.
«Кроме того, были слухи, что Фарид Ниязов [глава штаба Жээнбекова] лично встречался с Омурбеком Бабановым и обсуждал с ним вопросы агитации и пиара», — пишет она.
В конце своего обращения она пообещала рассказать о причинах ухода Фарида Ниязова с должности главы администрации президента, а также о ситуации вокруг телеканала НТС и аварии на ТЭЦ Бишкека.