Инфошум: На чемпионку UFC Шевченко надели калпак и чепкен. Почему об этом все говорят?

Чемпионка мира по смешанным единоборствам по версии UFC Валентина Шевченко 8 и 9 апреля встретилась с фанатами в Бишкеке и Оше.

На встречу со знаменитой кыргызстанкой пришли пришли сотни человек, но соцсети бурлят на тему: «Кто посмел на женщину надеть мужской калпак и чепкен?»

Во время встречи с фанатами в торговом центре «Бишкек Парк» на Шевченко надели калпак и традиционный мужской наряд чепкене. После этого в кыргызоязычном сегменте фейсбука и Инстаграме начались бурные обсуждения и поиски виновного.

Только одна публикация в «Инстаграме» с фотографией Шевченко в калпаке и чепкене за сутки набрала десятки тысяч лайков, сотни тысяч просмотров и под ней оставили более 1 тысячи гневных комментариев.

Некоторых пользователей возмутило то, что организаторы мероприятия не знают кыргызских традиций и надевают на женщину калпак и чепкен, которые могут носить только мужчины. Кроме того, на Шевченко был бакай-калпак, который носят только самые уважаемые мужчины.



Еще сильнее в соцсетях возмутились тем, что кыргызский национальный головной убор надели на русскую женщину. Здесь не обошлось и без сравнений с собакой, которая оказалась в центре подобного скандала в 2017 году. Тогда организаторам выставки животных, надевших калпак на собаку, пришлось публично извиняться.

“Мое мнение – на нее стоило надеть элечек (традиционный женский головной убор). Мы кыргызы любим выделяться, но этот случай другой – нельзя надевать на женщину калпак, также как ходить в нем в баню или надевать на собаку”. Скриншот одного из комментариев

Обсуждение внешнего вида Шевченко привело к тому, что сам организатор ее встречи с фанатами, президент Всемирной федерации национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш» Руслан Кыдырмышев принес извинения тем, кого это задело.

«Мы не надевали на Шевченко калпак и чепкен. Надел это на нее один из ее фанатов. Кто он, откуда, зачем он это сделал — мы не знаем», — сказал Кыдырмышев.

Все? (нет)

Валентина Шевченко встретилась 9 апреля с фанатами в Оше. Там на нее также надели традиционную одежду — на этот раз платок и женский чапан.

Но и этот выбор одежды был раскритикован в соцсетях: жители Оша вспомнили ее внешний вид в Бишкеке и заявили, что на юге знают и чтут традиции, а в столице нет.

Шевченко встретили в Оше. Фото: мэрия Оша

К тому же, некоторые пользователи соцсетей заподозрили, что чапан, который был на Шевченко, оказался узбекским.

Все обсуждения, фотографии, видео про то, что надели на Шевченко — это инфошум. Это никак не повлияет на жизнь людей в стране.

Калпак — мужской головной убор из войлока.

Чепкен — мужская верхняя одежда, украшенная национальными узорами.

Чапан — мужская и женская верхняя одежда, менее праздничная, чем чепкен.