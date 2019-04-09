Дело Бурулай: Суд приговорил троих милиционеров к штрафу, двоих оправдал

Аламединский районный суд Чуйской области 9 апреля признал троих милиционеров виновными в халатности, которая привела к гибели 19-летней Бурулай Турдалы кызы. Двоих сотрудников патрульной милиции оправдали.

«Ильича Иманалиева, Эржана Кадышева, Мирлана Макеева признать виновными по статье “Халатность”, приговорить к максимальному штрафу в 260 тысяч сомов с каждого [в пользу государства] и взыскать с них в пользу потерпевшего Кожоналиева [отца Бурулай] солидарно 100 тысяч сомов», — зачитала судья приговор.

Суд оправдал двух сотрудников патрульной милиции Замира Байтерекова и Замира Айткожоева, потому что отец погибшей Бурулай сам отказался от претензий к ним.

«Уголовное дело Байтерекова и Айткожоева прекратить в связи с достижением согласия с потерпевшим Кожоналиевым, меру пресечения с подписки о невыезде изменить снять», — сказала судья.

Обвиняемыми по делу об убийстве проходили пять милиционеров — следствие считало, что их халатность привела к гибели Бурулай.

Прокурор Адилет Шыгаев потребовал на заседании суда 29 марта по пять лет лишения свободы для обвиняемых и заявил, что их вина «полностью доказана».

В своем последнем слове милиционеры просили судью оправдать их, а также вынести справедливый приговор. Адвокат обвиняемых считала, что суду следует направить дело на дорасследование.

Отец погибшей девушки Турдалы Кожоналиев также заявил, что в день убийства в отделении милиции находились 11 милиционеров, но к уголовной ответственности привлекаются лишь пятеро.

«Два сотрудника УОБДД действительно не причем […] Почему не привлекают того, кто спрашивал с меня суйунчу за то, чтобы я забрал дочь из РОВД? Следователь Абылаева не снимала на видеокамеру все происходящее», — сказал Кожоналиев.

Резонансное убийство Бурулай Турдалы кызы произошло 27 мая 2018 года в отделении милиции. Расследование гибели девушки под свой контроль взял президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По версии следствия, Бурулай убил Марс Бодошев, который в тот день вместе с другом похитил девушку, чтобы жениться на ней. Мужчину признали виновным в убийстве девушки и в декабре 2018 года приговорили к 20 годам колонии.

Также были наказаны 23 милиционера — некоторых уволили, другим объявили строгие выговора, а третьим назначали испытательные сроки.

Читайте еще: Приговор осужденному за убийство Бурулай оставили без изменений