Депутат бишкекского горкенеша Десятников сдал мандат — ранее СМИ сообщили о наличии у него российского гражданства

Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов сообщил, что Павел Десятников подал заявление о сдаче мандата еще 4 апреля. По его словам, Десятников объяснил свое решение состоянием здоровья — у него сахарный диабет.

«После публикаций о двойном гражданстве он был приглашен в ТИК, но по причине здоровья и командировок он не мог приехать. В связи с подачей заявления по собственному желанию, вопрос о втором его гражданстве рассматриваться не будет», — сказал он «Азаттыку».

Фотографии паспорта на имя гражданина России Павла Десятникова начали распространять в соцсетях 19 марта. Однако депутат опровергал наличие у него российского гражданства.

Десятников начал работать депутатом Бишкекского горкенеша (БГК) в 2009 году и избирался туда на протяжении трех созывов.

В конце декабря 2018 года мандата лишился еще один депутат БГК — у Жусупбека Коргонбая уулу также нашли гражданство России.