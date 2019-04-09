Экс-премьер Исаков назвал свое уголовное дело «политическим заказом» Жээнбекова

Экс-премьер-министр Сапар Исаков. Фото: Бексултан Абубакир / RFE / RL

Бывший премьер-министр Сапар Исаков опубликовал обращение, в котором он назвал свое уголовное преследование «политическим заказом» президента Сооронбая Жээнбекова. Он также заявил о невиновности обвиняемых по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека.

Сообщение Исакова 9 апреля распространила пресс-служба Социал-демократической партии Кыргызстана (СПДК), в состав политсовета которой входит экс-премьер.

«Люди реально виновные в аварии на ТЭЦ и готовившие станцию к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов […] прячутся за обвинениями и выполняют политический заказ, который исходит от президента Сооронбая Жээнбекова и его “горе советчиков”», — написал Исаков.

Он также добавил, что обвиняемые по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев и другие бывшие чиновники «не виновны» — следствие не смогло найти ни одного доказательства их вины.

По словам экс-премьера, правительство под его руководством устраняло все последствия аварии, и тем самым поддержало предыдущее правительство Сооронбая Жээнбекова.

«Мы не стали “подставлять” предыдущее правительство Сооронбая Жээнбекова, которое работало почти до сентября 2017 года и должно было обеспечить завершение основных работ по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018», — заявил Исаков.

Исаков считает, что через СМИ специально распространяли новости о нарушениях в соглашении с китайской компанией TBEA, чтобы отвлечь внимание общества от недостатков в работе правительства Жээнбекова.

Сапар Исаков работал премьер-министром с августа 2017 года по апрель 2018. На посту главы правительства он сменил Сооронбая Жээнбекова, который ушел с этой должности ради участия в президентских выборах в 2017 году.

Исакова сняли с поста премьера вскоре после ссоры экс-президента Алмазбека Атамбаева со своим преемником Жээнбековым. В июне 2018 года против Исакова возбудили уголовное дело по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ. С того момента он сидит в СИЗО ГКНБ.

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