Масалиев предложил создать новую коалицию без СДПК

Исхак Масалиев в парламенте. Скриншот с видео «Азаттыка»

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев заявил, что парламенту нужно создать новую коалицию большинства без СДПК. По его словам, внутренний конфликт среди социал-демократов «наносит большой урон всему парламенту».

«Если СДПК открыто заявила об уходе в оппозицию, и сама почти является властью, то как это понимать?» — сказал он.

Глава фракции СДПК и коалиции большинства Иса Омуркулов ответил, что не нужно заново формировать коалицию, потому что фракция может принимать решения независимо от партии.

«Фактически СДПК разделилась на две части: одна поддерживает экс-президента, другая — нынешнюю власть. Если какая-то структура партии объявляет себя в оппозиции, закон это позволяет. Фракция самостоятельно принимает решение — быть в коалиции или нет», — сказал Омуркулов.

Также Масалиев считает, что нынешняя коалиция работает «незаконно» — потому что в 2018 году фракция «Республика — Ата-Журт» вошла в объединение уже после его формирования.

«Мы должны создать новую коалицию, которая соответствует законам и работает в соответствии с законом. Необходимо сформировать настоящее коалиционное большинство и поработать до следующего года. Иначе, нас ожидает плачевный конец», — сказал он.

Коалиция большинства — это объединение фракций в парламенте. Коалиции создаются, когда ни одна партия не получает большинство мест в парламенте. Фракциям в коалиции большинства легче проводить через парламент свои законы и поправки.

В коалицию большинства сейчас входят четыре фракции из пяти — СДПК, «Кыргызстан», «Бир Бол» и «Республика – Ата Журт». Фракция «Ата Мекен» находится в оппозиции.

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