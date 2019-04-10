Трамп назвал Кыргызстан лидером демократических ценностей в регионе

Президент США Дональд Трамп встретился с послом Кыргызстана в США и Канаде Болотом Отунбаевым 8 апреля. На встрече он назвал Кыргызстан региональным лидером демократических ценностей.

«Мы видим возможности для взаимодействия в целях обеспечения экономического роста и расширения коммерческих связей между нашими странами. Вместе мы можем помочь построению более безопасного, демократического и процветающего мира», — заявил американский лидер.

Посол Отунбаев вручил Трампу верительную грамоту, а также сказал, что Кыргызстан планирует и дальше развивать двусторонние отношения между странами.

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