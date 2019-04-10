Масалиев заявил об этом на фоне конфликта между Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым.

Из-за ссоры политиков, партия СДПК разделилась на две части: парламентская фракция выразила поддержку действующему президенту, а другая часть социал-демократов ушла в оппозицию вместе с Атамбаевым.

Также на фоне скандала между Атамбаевым и Жээнбековым, парламент Кыргызстана принял закон о снятии неприкосновенности с экс-президента, одним из инициаторов которого был Масалиев.

Социал-демократы, поддерживающие Алмазбека Атамбаева, заявили 7 апреля о намерении провести митинги, если действующий президент не «исправит ошибки».

Они требуют проведения открытых судов над своими сторонниками — экс-премьером Сапаром Исаковым и бывшими мэрами Бишкека Албеком Ибраимовым и Кубанычбеком Кулматовым, а также соблюдения всех конституционных требований.