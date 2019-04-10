Одним кадром: «Ата Мекен» вывесила плакат с надписью «Атамбаева за решетку» — СДПК это возмутило

Член партии «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева сказала «Клоопу», что на заборе вокруг офиса партии висят плакат с надписью «Атамбаева за решетку».

Кроме плакатов с изображением экс-президента, на заборе также плакаты с требованием «посадить за решетку» бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву, бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и его бывшего заместителя Болота Суюмбаева. Все они занимали эти должности при президентстве Атамбаева.

Плакаты с требованием привлечь к ответственности экс-президента и его сторонников висят возле офиса партии уже около месяца.

В секретариате «Ата Мекена» сообщили, что к ним обращались члены СДПК и потребовали снять плакаты, потому что это «неэтично», но им отказали.

«Визитеры от СДПК считают, что это неэтично и только суд вправе решать, кто преступник, а кто нет. Но партия “Ата Мекен” будет добиваться привлечения бывшего главы государства к уголовной ответственности и портрет с забора убирать не собираемся», — заявили в секретариате.

Социал-демократ Темирлан Султанбеков заявил, что атамекеновцы должны убрать плакат с Атамбаевым, потому что честь и достоинство экс-президента защищаются законом.

Контекст: Оппозиционная партия «Ата Мекен» часто критикует экс-президента Алмазбека Атамбаева, потому что при нем суды признали виновными главу партии Омурбека Текебаева и его основных соратников Аиду Салянову и Алмамбета Шыкмаматова в коррупции. Сейчас Текебаев отбывает наказание колонии, Саляновой отсрочили наказание из-за того, что у нее маленькая дочь, а Шыкмаматова приговорили к штрафу в пять миллионов сомов. Все они критиковали политику Атамбаева и его поправки в Конституцию, которые приняли в 2016 году.