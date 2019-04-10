Баткен: Семеро школьников попали в больницу после вакцинации

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В Баткенской области госпитализировали семерых школьников после прививок от дифтерии и столбняка. Шестерых детей уже выписали из больницы, но одна ученица все ещё под наблюдением врачей.

Министерство здравоохранения 10 апреля сообщило, что специальная комиссия выехала в Баткенскую область для выяснения причин ухудшения самочувствия у 12 учеников пятых классов. Дети начали жаловаться на недомогание после прививок — они чувствовали тошноту, слабость, а некоторые упали в обморок.

Врачи госпитализировали семерых школьников 9 апреля, двоих детей поместили в реанимационное отделение. Всего же прививки получили 73 ученика.

Врачи уже выписали из больницы шестерых детей, но одна ученица все еще остается под медицинским наблюдением.

По данным Минздрава, это первый случай, когда побочные эффекты после вакцинации проявляются у стольких детей.

Глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова 10 апреля сообщила на пресс-конференции, что эту вакцину против дифтерии и столбняка получили более 85 тысяч кыргызстанцев.

«В Баткене была плановая иммунизация […] в случае с детьми произошла психогенная реакция — боязнь иглы. Срок вакцин данной серии прививок до января 2021 года. Спецтранспорт доставляет вакцину в Баткен в холодных помещениях, они хранятся в холодовых сумках», — сказала Ишенапысова.

Ее позицию поддержал и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кубанычбек Монолбаев. Он посчитал, что возможной причиной ухудшения состояния детей стал страх.

«Ребенок мог испугаться, и поэтому организм так среагировал. Данная вакцина безопасна и тяжелых последствий не влечет», — сказал Монолбаев.

Кыргызстан получает вакцины от международной организации ЮНИСЕФ. Страна получила более 400 тысяч вакцин против дифтерии и столбняка.

В Кыргызстане за последние три года возросло количество людей, которые отказываются вакцинировать своих детей. Основной причиной отказа родители называют религиозные соображения.

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