Министерство иностранных дел Кыргызстана 7 июля вручило ноту протеста представителю посольства Беларуси Сергею Иванову из-за встречи белорусского президента Александра Лукашенко с Курманбеком Бакиевым.

«Кыргызская сторона считает категорически недопустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Кыргызской Республики и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами»‎, — говорится в сообщении МИД.

Кыргызская сторона выразила протест Иванову из-за «продолжения официальных публичных контактов» с осужденным в Кыргызстане бывшим президентом Бакиевым.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 августа поздравил «своего друга и коллегу» беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева с 70-летним юбилеем.

«Мы все и придем к тебе на день рождения. Ты можешь нам приготовить кыргызский плов? Плов с тебя, вино — с нас!» — обратился Лукашенко к Бакиеву.

Также белорусский президент подарил Бакиеву картину, офицерский кинжал и цветы. После окончания поздравительной части Лукашенко обсудил с Бакиевым «актуальные вопросы».

Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005 по 2010 год. Его свергли во время апрельских событий, после чего он вместе со своей семьей покинул Кыргызстан и обосновался в Минске, Беларуси. В Кыргызстане его заочно приговорили к 30 годам лишения свободы и признали виновным в совершении особо тяжких преступлений, как убийство, коррупция и рейдерский захвата чужого имущества.