Фото иллюстративное

Министерство труда и социального развития предложило законопроект по защите несовершеннолетних кыргызстанцев, которые вынуждены работать в раннем возрасте. Законопроект вынесен на общественное обсуждение со 2 августа.

Специально для этого в ведомстве подготовили реестр из 700 видов деятельности, которые в минтруда посчитали «опасными для здоровья несовершеннолетних кыргызстанцев».

Министерство предлагает запретить несовершеннолетним кыргызстанцам работать грузчиками, ремонтировать электроприборы, заниматься токарными делом, а также работать в ночную смену.

«Дети, вовлекаемые в процессы производства, заметно отстают в физическом, интеллектуальном, нравственно-этическом развитии, что негативно отражается на их дальнейшей социализации и становятся одним из основных факторов, ухудшающих генофонд нации», — говорится в тексте законопроекта.

Чтобы запрет на работу подросткам вступил в силу, законопроект министерства должен быть одобрен парламентом в трех чтениях и подписан президентом.

Международная организация труда (МОТ) еще в 2015 году заявляла, что властям Кыргызстана необходимо создать список опасных видов работ для подростков.

По данным ЮНИСЕФ, в Кыргызстане 26,7% детей вовлечены в детский труд. Дети, проживающие в сельской местности, чаще вынуждены работать, чем те, кто живет в городах.

Показатели детского труда выше всего в Нарынской и Таласской областях, а самые низкие уровни оказались в Бишкеке и Оше.