Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сообщила, что мэрии Бишкека и Оша будут выделять по 48 млн сомов в год на оплату половины стоимости частных садов для малоимущих семей.

В кабмине планируют до конца 2019 года разместить в бишкекских садах 1000 детей, а в Оше — 500. Городские власти уже начали принимать заявки от родителей.

«Родители смогут выбрать любой понравившийся детский сад, участвующий в проекте, и получить туда талон-направление, вслед за ребенком пойдет и оплата», — сказала Омурбекова.

Заявку могут подавать многодетные (пять и более детей) и малообеспеченные семьи. Если семья потеряла кормильца и ее доход составляет менее 12 тысяч сомов, то тоже можно рассчитывать на господдержку. Эти льготы также будут действовать для детей, родители которых имеют I или II группы инвалидности и имеют доход менее 12 тысяч сомов.

Форму заявки и перечень необходимых документов можно найти посмотреть на сайте Минобраза. Проект рассчитан на детей от трех до пяти лет.

По статистике, в Кыргызстане только один из пяти детей имеет доступ к дошкольному образованию по причине нехватки детских садов.

Государственные детсады также переполнены, и некоторым семьям приходится годами ждать своей очереди.

Чтобы как-то решить эту проблему, государство постепенно возвращает в свою собственность здания детских садов, которые приватизировали в 90-х.

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