Десткая площадка после реставрации в 2015 году. Фото: Дмитрий Мотинов для Kloop.kg

Строительная компания «Онурхан» 7 августа приступила к сносу детской площадки «Слоники», которая находится на пересечении улиц Токтоналиева и Айни. Детскую площадку восстановили своими силами активисты в 2015 году.

О начале сноса детской площадки написала в фейсбуке активистка Айканыш Дербишева.

«Возможно, это последний шанс и последний крик о помощи сообщества нижней Душанбинки…Сейчас жители просят поддержки. Давайте подумаем вместе, что можно еще сделать?» — написала она.

Площадка в августе 2019 года

По словам Дербишевой, в марте межрайонный суд Бишкека вернул компании право аренды земли на 49 лет, тем самым разрешив застроить детскую площадку. Судебный спор активистов со строительной компанией длится с 2016 года.

«Тем временем [пока шел суд] застройщик продолжал ходить по домам, пытаясь подкупить жителей, другим обещая, что взамен площадок построят еще лучше, вырубил оставшиеся деревья», — сообщила она.

По ее словам, компания «Онурхан» 3 августа попыталась начать работы на детской площадке, но местные жители вызвали милицию, так как были возмущены отсутствием официальных документов.

Глава «Онурхана» Айбек Мамасейитов отказался подробнее комментировать «Клоопу» ситуацию вокруг детской площадки. Он только сказал, что компания TS-Group будет застраивать площадку.

В компании TS-Group также отказались комментировать снос детской площадки.

Детскую площадку «Слоники» отреставрировали активисты из фонда «Городские инициативы» летом 2015 года. Мэрия Бишкека в 2009 году дала компании TS-Group земельный участок в аренду на 49 лет — в него входила и территория площадки Слоники.

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