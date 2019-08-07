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Пресс-служба правительства сообщила, что власти «временно приостановили» работу компании Zhong Ji Mining Company на золоторудном месторождении Солтон-Сары.

К тому решению пришло правительство из-за заключения Госинспекции по экологической и технической безопасности. Однако не уточняется, каковы результы этого заключения.

По словам вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, специальная межведомственная комиссия решит, сможет ли компания продолжить свою работу на месторождении.

Ранее администрация Нарынской области сообщила изданию Sputnik, что китайская золотодобывающая компания Jhong ji Mining вывезла своих рабочих и технику с месторождения Солтон-Сары.

«На месторождении никого не осталось кроме сотрудников милиции», — сказал глава Нарынского управления Госэкотехинспекции Улан Жанбаев.

Возмущенные местные жители установили юрты в селе Кара-Чы и намерены перекрыть дорогу Бишкек-Торугарт.

Для переговоров с местными жителями на место приехали первый вице-премьер Кубатбек Боронов, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и глава ГСИН Мелис Турганбаев.

Чиновники попытались провести переговоры с жителями, но они вновь потребовали «вывести с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы».

На 6 августа МВД оценивало обстановку на месторождении Солтон-Сары как «стабильную».

Конфликт в Солтон-Сары

Жители сел Нарынского района 5 августа собрались на месторождении Солтон-Сары и потребовали приостановить работу китайской золотодобывающей компании.

По данным МВД, местные жители и работники китайской компании закидали друг друга камнями. В результате 20 человек попали в больницу с различными травмами, но позже почти всех выписали.

До этого также происходили конфликты между местными жители и представителями китайской компании.

Местные жители неоднократно требовали закрыть месторождение и приостановить работу на ней. По их словам, из-за работ в Солтон-Сары у них гибнет скот. Но кыргызские власти утверждают, что скот погиб из-за болезней и отсутствия вакцинации.