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Бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев подтвердил журналистам, что у его семьи есть банковский счет в Латвии. Ранее ГКНБ заявил, что латвийские правоохранители обвиняют семью Зилалиева в отмывании денег «через крупный банк Латвии».

«Был накопительный счет в образовательных целях для несовершеннолетних детей в небольших суммах» — сообщил экс-вице-премьер-министр.

Он добавил, что его адвокаты отправят запросы в Интерпол и проинформируют общественность.

Также супруга Зилалиева — Зульфия Зилалиева — сообщила журналистам, что у их семьи есть депозитный счет в Латвии, который они открыли в 2016 году. По ее словам, на счету хранятся 42 тысячи долларов, и на нем не проводили никаких операций последние три года.

«Поэтому я требую от ГКНБ предоставить общественности документы, потому что при обыске они изъяли эти документы из квартиры и сейчас не могу доказать свои слова», — сказала она.

Ранее пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что в Латвии на жену и детей бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева открыли уголовное дело по обвинению в отмывании денег.

«По информации Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола Риги, жена Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах», — говорится в сообщении ГКНБ.

По сообщению госкомитета, НЦБ Интерпола Риги обратилось к кыргызскому ГКНБ и попросило предоставить информацию о Зилалиева и его жене.

«Получить комментарий у правоохранительных органов Латвии пока не представляется возможным», — добавили в ГКНБ.

В Кыргызстане на бывшего вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева возбуждено дело по обвинению в «незаконном обогащении».

Спецслужбы задержали Зилалиева в декабре 2018 года — в его банковских ячейках якобы нашли незадекларированные 900 тысяч долларов.

Сам Зилалиев заявлял, что на него давили представители следственных органов «путем беспредела в отношении его близких и родственников», принуждая дать показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сейчас дело Зилалиева рассматривается в Первомайском районном суде.

По другому делу — за ложное сообщение о бомбе в день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова — Зилалиева уже приговорили к трем годам условно.