Посольство Китая в Кыргызстане прокомментировало конфликт между жителями Нарынской области и компанией Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары.

Дипломатическая миссия Китая утверждает, что десятки граждан их страны получили ранения в результате «незаконного вторжения» собравшихся на территорию компании.

«Данный инцидент принес огромные экономические и физические потери компании и ее работникам. Китайская сторона выражает серьезную озабоченность и сделала резкое представление кыргызской стороне», — говорится в сообщении посольства.

Дипломатическая миссия потребовала от правительства Кыргызстана оказать «максимальную» медицинскую помощь пострадавшим и «строго» наказать виновников.

Также посольство Китая заявило, что китайские предприятия «на протяжении долгих» лет инвестируют и ведут бизнес в Кыргызстане, а также занимаются «улучшением благосостояния» местного населения и укреплением традиционной дружбы между двумя странами.

Днем ранее, 5 августа, жители сел Нарынского района собрались на месторождении Солтон-Сары и потребовали приостановить работу китайской компании на ней.

По разным оценкам, на месторождении собрались от 300 до 500 человек. По данным МВД, во время конфликта сотрудники компании и местные жители закидали друг-друга камнями.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что 20 работников компании и одного местного жителя госпитализировали в Нарынскую областную больницу. И еще 19 работников компании обратились в Бишкекский центр травматологии и ортопедии.

Местные жители неоднократно требовали закрыть месторождение и приостановить работу на ней. По их словам, из-за работ в Солтон-Сары у них гибнет скот. На что кыргызские власти утверждает, что скот погиб из-за болезней и отсутствия вакцинации.