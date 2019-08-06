Упавший «Боинг-747» в Дачи-СУ, 2017 год (фото иллюстративное). Автор: Тилек Бейшеналы уулу для Kloop.kg

Радио «Азаттык» сообщило, что Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении сотрудников МЧС. Их подозревают в присвоении сотовых телефонов с места крушения самолета в Дачи-СУ в 2017 году.

В Первомайском райсуде сообщили «Клоопу», что суд 31 июля рассматривал меру пресечения шести спасателям МЧС по этому делу.

«У них менее тяжкое обвинение в преступлении. В связи с чем суд посчитал, что подписка о невыезде для них нормальная мера пресечения. Более того они действующие сотрудники МЧС», — сообщили в суде.

Ранее издание Kaktus.media со ссылкой на собственные истончики сообщило, что на 22 спасателей МЧС возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Воспрепятствование следствию».

По данным издания, спасатели подобрали и присвоили телефоны, которые нашли не на самом месте авиакрушения — а в районе села Дачи-СУ в Сокулукском районе Чуйской области.

«22 спасателя во время допроса следователей сразу же признались, что приехали на разбор завалов через несколько дней после авиакатастрофы. Во время работы они нашли мобильные телефоны марки Huawei и подобрали их. Телефоны они отдали женам, родителям и другим родственникам», — цитируют своего источника Kaktus.media.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов в апреле заявил, что возобновлено дело по крушению «Боинга-747», который рухнул на поселок близ Бишкека в январе 2017 года. Он сообщил, что ведется следствие, по его итогам будет дана информация.

Грузовой самолет «Боинг-747» рухнул на дачный поселок Дачи-СУ в январе 2017 года. По официальной версии, самолет летел из Гонконга в Стамбул, и должен был заправиться в бишкекском аэропорту «Манас» .

Не долетев до аэропорта, самолет упал на близлежащий поселок и разрушил 26 домов. Жертвами крушения самолета стали 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Власти Кыргызстана оценили ущерб в более 186 млн сомов.