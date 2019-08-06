5 августа в фейсбуке опубликовали фотографию справки о назначении завотделом продовольственной безопасности Минсельхоза Анаркуль Беккулиевой на должность заместителя министра. На документе стоит подпись, которую возможно поставил другой замминистра ведомства Амангелди Исаева.

Откуда об этом стало известно?

Фото возможной справки опубликовала некая Айдана Асановна. На ее странице в фейсбуке опубликованы посты с критикой в адрес министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева — других публикаций в ленте нет.

По словам автора поста, хоть Чодуев сам и не подписывал этот указ, он «поручил сделать это своему заместителю Исаеву, который был одногруппником премьер-министра Абылгазиева».

На момент публикации материала, журналистке «Клоопа» не удалось связаться ни с Эркинбеком Чодуевым, ни с его заместителем.

Они действительно вместе учились?

Однозначно утверждать об этом нельзя, но Абылгазиев и Исаев закончили один и тот же университет — сельскохозяйственный институт Скрябина. Более того, в биографиях обоих чиновников указана одна и та же специальность — «агроном».

Информагентство 24.kg сообщило, что в правительстве информацию о связи премьера Абылгазиева и замминистра сельхоза Исаева назвали «высосанной из пальца».

Как отреагировал Минсельхоз?

Издание Kaktus Media сообщило, что в министерстве сельского хозяйства создали комиссию, которая сейчас расследует информацию о Беккулиевой.

«Комиссия изучает этот документ. По результатам проверки станет известно, фиктивна справка или нет, насколько она правомерна и обоснована», — заявили в министерстве.

Позже стало известно, что комиссия не вынесла решения, потому что не получала объяснений от самой Беккулиевой — выяснилось, что она ушла в отпуск с 1 августа.