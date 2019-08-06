В Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) заявили, что опубликованные в интернете видеозаписи о конфликте на золоторудном месторождении Солтон-Сары в Нарынской области могут «привести к межнациональной вражде».

«Видеоматериалы вызывают бурную и негативную реакцию общественности, в том числе межнациональной неприязни со стороны представителей титульной нации по отношению [к] инвесторам и сотрудникам китайской компании “Jhong ji Mining”», — говорится в сообщении ГКНБ.

В спецслужбе также считают, что подобные видеоролики могут повлиять на «повышение недовольства населения, спровоцировать акции протеста и массовые беспорядки». Поэтому они объявили о готовности вынести предупреждение тем, кто будет выкладывать видеозаписи о конфликте в Солтон-Сары.

Юрист Замир Жоошев сообщил «Клоопу», что предостережение объявляют гражданам, если нет оснований для привлечения к уголовной или административной ответственности. По словам юриста, для вручения повестки о предупреждении человека могут вызвать в ГКНБ.

«Если вы по-особенному [с враждебным контекстом] описали ролик, которым делитесь, то вероятность вашего визита в ГКНБ возрастет», — добавил юрист.

Конфликты между местными жителями и работниками компании на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области произошли несколько дней подряд. Крупная стычка произошла вечером 5 августа. Местные жители потребовали остановить работу на месторождении. В результате конфликта госпитализировали 21 человека — 20 работников компании и одного местного жителя. Еще 19 работников обратились в центр травматологии в Бишкеке.