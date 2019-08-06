Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) сообщила, что бишкекского дизайнера Никиту Тарасенко вызывали на допрос из-за его «неоднократных» постов в фейсбуке, «оскорбляющих чувства мусульман».

Однако в ГКНБ не сказали, какие именно посты Тарасенко стали причиной его допроса. Сам Тарасенко сказал «Клоопу», что «затрагивал» религиозные темы на своей фейсбук-странице, но «никого не оскорблял».

Позже дизайнер написал на своей странице в фейсбуке, что на допросе ему показали скриншоты «всех его постов, касающихся религии».

«Перечитал свои посты и не увидел ничего жесткого, но будет экспертиза и грозит от 5 до 7 лет. Но я понимаю, что меня пока вызвали просто предупредить и припугнуть», — сообщил он.

ГКНБ начал вызывать Тарасенко на допросы после того, как он опубликовал на своей странице коллаж, на котором изображены влиятельные кыргызские политики.

На картинке под названием «Ошское ОПГ» были изображены президент Сооронбай Жээнбеков, его брат, депутат парламента Асылбек Жээнбеков и бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов.