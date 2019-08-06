Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев 6 августа провел совещание из-за ситуации на месторождении Солтон-Сары.

«Я вплотную занимаюсь этим вопросом и держу все под личным контролем», — заявил премьер-министр.

Он поручил разобраться в причинах конфликта между местными жителями и работниками золотодобывающей компании, а также провести разъяснительные работы с населением.

«Хочу подчеркнуть, что, если инвестор будет нарушать требования и права наших граждан, мы будем принимать по отношению к нему соответствующие меры. Но все должно быть в рамках закона. Если из-за каждого такого инцидента люди будут требовать закрывать предприятия, то все инвесторы отвернутся от нас», — заявил Абылгазиев.

Глава правительства добавил, что конфликтная ситуация между местными жителями и иностранными инвесторами должна решаться в «правовом русле».

Конфликт между местными жителями и рабочими золотодобывающей компании начался 2 августа — два местных чабана из-за словесной перепалки подрались с двумя сотрудниками подрядной компании Jhong ji Mining.

4 и 5 августа местные жители вышли на митинг и потребовали от властей закрытия компании, а также того, чтобы рабочие покинули Солтон-Сары. На место прибыл вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, министр МВД Кашкар Джунушалиев и глава ГСИН Мелис Турганбаев, чтобы провести переговоры с протестующими.